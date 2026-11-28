Силни дъждове и гръмотевични бури обхванаха северната и западната част на Гърция, като в района на Месолонги са наводнени пътища и къщи. Националната метеорологична служба повиши нивото на предупреждение, а валежите се очаква да продължат с голяма интензивност поне два дни. За това съобщи Българското национално радио.

Най-висок риск от наводнения е отчетен в Тесалия, Фтиотида, Централна Гърция и Евбея. До края на деня поройни дъждове и гръмотевични бури се очакват и в Северна Гърция и Атина. Гражданска защита предупреждава хората да не се доближават до реки и потоци, които могат да прелеят. В указанията се посочва: „Да се избягва пресичането на потоци и реки пеша или с автомобил.“

Силният вятър вече нарушава морския транспорт. Спрени са отделни фериботни връзки, а транспортните компании призовават пътниците предварително да се свържат с пристанищните власти. Пътна полиция препоръчва пътуванията да бъдат отложени, когато това е възможно, а водачите да шофират с по-ниска скорост и повишено внимание.

Предупрежденията остават в сила и в неделя

Според актуализираното извънредно предупреждение на Националната метеорологична служба за събота е в сила червен код за Йонийските острови, Епир и Западна Централна Гърция. Оранжево предупреждение е издадено за Западен Пелопонес, а от вечерта се очаква да обхване части от Централна Македония и Източна Тесалия.

В неделя силните валежи и бури ще засегнат първоначално Тесалия, Източна Централна Гърция, главно Фтиотида, и Евбея, след което ще се разширят към Източен и Южен Пелопонес. В Егейско море прогнозата е за северни и североизточни ветрове със сила до 10 бофорта, което може да доведе до нови ограничения за фериботите и затруднения по крайбрежните пътища.