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Бурята „Чарлз“ отмени над 200 полета в Португалия

Бурята „Чарлз“ отмени над 200 полета в Португалия

11 Ноември, 2026 19:20 564 1

  • португалия-
  • отменени полети-
  • лошо време-
  • мадейра-
  • бурята „чарлз“

Училищата и несъществените обществени услуги са затворени, а стотици магазини временно преустановиха работа. Властите призоваха хората да останат по домовете си

Бурята „Чарлз“ отмени над 200 полета в Португалия - 1
Снимка: nz.news.yahoo.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бурята „Чарлз“ наруши въздушния трафик в Португалия, затвори училищата и несъществените обществени услуги и доведе до временно спиране на работата на стотици магазини и супермаркети. До 09:20 часа са отменени 222 полета на летищата в Лисабон и Фаро, съобщи португалската обществена медия RTP, позовавайки се на данни на оператора ANA.

От тях 208 са на летище „Умберто Делгадо“ в Лисабон, а 14 – на летище „Гаго Коутиньо“ във Фаро. На летището в Мадейра са отменени още 16 полета. Авиокомпаниите предупредиха пътниците да проверяват статуса на полета си, преди да тръгнат към летището.

„Шарл“ достигна континенталната част на страната след преминаването си през Мадейра. Според Ройтерс бурята е донесла проливни валежи и силни пориви на вятъра, но метеорологичната система се е разделила на две ядра и е отслабнала спрямо първоначалните очаквания.

Училища и магазини затвориха

Португалското правителство обяви режим на тревога за континенталната част на страната за целия 11 ноември. Мярката включва затваряне на всички училища и на несъществените обществени услуги, както и преустановяване на събитията на открито.

Стотици супермаркети и магазини също не отвориха. Властите призоваха гражданите да останат по домовете си, докато проливните дъждове и силният вятър преминават през южните и централните райони.

„Останете у дома, всички, които могат. Призовавам работодателите да проявят разбиране“, заяви министърът на вътрешната администрация Луиш Невеш.

Португалската информационна агенция Lusa съобщи, че до 06:00 часа са регистрирани 60 сигнала заради лошото време. Сред тях има 49 наводнения, четири паднали дървета, един паднал предмет или конструкция и четири случая на почистване на пътни участъци. Най-много сигнали са подадени в района на Лисабон и на полуостров Сетубал.

Мадейра отчете 137 сигнала

Бурята засегна Мадейра още през нощта срещу сряда. Регионалната служба за гражданска защита е получила 137 сигнала между 20:00 часа във вторник и 06:30 часа в сряда, повечето от които са за наводнения. В спасителните действия са участвали 351 служители със 144 превозни средства.

Поривите на вятъра във високите части на острова са достигнали около 130 километра в час. Заради времето са отменени пътуванията на ферибота между Мадейра и Порто Санто, както и пристигането на три круизни кораба. Няма съобщения за загинали или ранени.

Предупрежденията за опасно време обхващат основно Алгарве, Алентежу, Лисабон и централните райони на страната. TAP разреши на пътници с билети, издадени до 10 ноември за пътуване до 11 ноември, да променят резервациите си за полети до 17 ноември без такса.

Източници: rtp.pt, apnews.com, marketscreener.com


Португалия
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  • 1 Ганю- простия

    0 1 Отговор
    То там без туй никой не стъпва, много са фалирали, като целият колективен запад и умират от глад, даже и от студ.

    20:03 11.11.2026

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