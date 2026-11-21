Хиляди хора преминаха през центъра на Лисабон при проливен дъжд, за да протестират срещу поскъпването на живота, ниските заплати и задълбочаващата се жилищна криза. Демонстрацията беше организирана от CGTP – най-голямата синдикална конфедерация в Португалия.

Синдикатът настоява за по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени на основните стоки и услуги и мерки за ограничаване на разходите за жилища. Протестиращите, много от които носеха чадъри и дъждобрани, преминаха по два от основните булеварди на португалската столица.

CGTP съобщи, че в шествието са участвали „много хиляди“ души. Полицията не е предоставила собствена оценка за броя на демонстрантите.

„Работим повече, имаме повече разходи и нямаме пари за ежедневието“, каза фабричният работник Мануел Гомеш.

„Заплатите ни са ниски, цените на дизела и бензина продължават да растат, както и разходите за жилища и всичко останало. Трябва да променим това“, добави той.

Доходите изостават, жилищата поскъпват

Според Евростат средните годишни доходи в Португалия през 2025 г. са били с 37% под средното равнище за Европейския съюз. Инфлацията в страната е достигнала 3,8% през октомври, като основен натиск са оказали цените на храните и енергията.

Жилищният пазар е сред основните причини за недоволството. Цените на домовете в Португалия са се увеличили повече от два пъти от 2017 г., а наемите по нови договори почти са се удвоили. Най-силно засегнати са младите хора, които срещат все по-големи трудности при наемането или покупката на жилище.

„Искаме по-високи заплати и пенсии и сме против спекулациите на пазара на наеми“, каза пенсионерът Луиш Русо.

Протестът се състоя след седмици на напрежение около жилищната криза, включително палаткови лагери на активисти в Лисабон и Порто. Демонстрацията е част и от по-широка вълна от протести в Европа, свързани с разходите за живот и достъпността на жилищата.

Източници: marketscreener.com, internazionale.it