Aлтернатива за Германия е с над два пъти по-висока подкрепа от ХДС в Саксония

Алтернатива за Германия получава 41 процента подкрепа в Саксония и изпреварва повече от два пъти Християндемократическия съюз (ХДС), който събира 20 процента. Това показва ново проучване на INSA, проведено по поръчка на Bild. Разликата между двете партии е 21 процентни пункта.

Проучването е проведено онлайн между 3 и 10 ноември сред 1000 пълнолетни жители на провинцията. Посочената максимална статистическа грешка е плюс-минус 3,1 процентни пункта. „Това е моментна снимка, а не прогноза“, уточнява INSA за характера на подобни сондажи.

От преднина за ХДС до убедителен резултат за AfD

Резултатът показва рязка промяна спрямо изборите за ландтаг през септември 2024 г. Тогава ХДС спечели 31,9 процента и остана пред AfD, която получи 30,6 процента. В новото проучване Християндемократическият съюз губи 11,9 процентни пункта спрямо изборния си резултат, докато AfD увеличава подкрепата си с 10,4 пункта.

Зад двете водещи партии се нареждат Левицата с 9 процента, „Съюз Сара Вагенкнехт“ с 8 процента, Германската социалдемократическа партия с 7 процента и Зелените с 6 процента. Други партии събират общо 9 процента.

Кречмер остава по-силен в прекия двубой

Данните показват разлика между подкрепата за ХДС и личния рейтинг на министър-председателя на Саксония Михаел Кречмер. При хипотетичен пряк избор за ръководител на провинцията той получава 39 процента срещу 17 процента за лидера на AfD в Саксония Йорг Урбан.

Кречмер би спечелил и срещу съпредседателя на AfD Тино Хрупала, но с по-малка преднина – 42 процента срещу 30 процента. Така проучването очертава различие между оценката за действащия премиер и намерението за гласуване за неговата партия.

Мнозинство за управление с участие на AfD

Според изследването 33 процента от анкетираните желаят правителство, ръководено от AfD, а други 19 процента приемат партията като участник в управлението. Общо 52 процента подкрепят един от двата варианта. За ХДС същият сбор е 45 процента.

Проучването не означава, че в Саксония предстоят незабавни избори. Следващият редовен вот за ландтаг се очаква през 2029 г., а резултатите от сондажа отразяват моментните нагласи на избирателите, а не сигурен бъдещ изборен резултат.

Източници: bild.de, t-online.de, focus.de