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Aлтернатива за Германия е с над два пъти по-висока подкрепа от ХДС в Саксония
  Тема: Известни личности

Aлтернатива за Германия е с над два пъти по-висока подкрепа от ХДС в Саксония

12 Ноември, 2026 00:19 708 8

  • afd-
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  • михаел кречмер-
  • изборни проучвания

Партията на крайната десница получава 41 процента срещу 20 процента за Християндемократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц

Aлтернатива за Германия е с над два пъти по-висока подкрепа от ХДС в Саксония - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Алтернатива за Германия получава 41 процента подкрепа в Саксония и изпреварва повече от два пъти Християндемократическия съюз (ХДС), който събира 20 процента. Това показва ново проучване на INSA, проведено по поръчка на Bild. Разликата между двете партии е 21 процентни пункта.

Проучването е проведено онлайн между 3 и 10 ноември сред 1000 пълнолетни жители на провинцията. Посочената максимална статистическа грешка е плюс-минус 3,1 процентни пункта. „Това е моментна снимка, а не прогноза“, уточнява INSA за характера на подобни сондажи.

От преднина за ХДС до убедителен резултат за AfD

Резултатът показва рязка промяна спрямо изборите за ландтаг през септември 2024 г. Тогава ХДС спечели 31,9 процента и остана пред AfD, която получи 30,6 процента. В новото проучване Християндемократическият съюз губи 11,9 процентни пункта спрямо изборния си резултат, докато AfD увеличава подкрепата си с 10,4 пункта.

Зад двете водещи партии се нареждат Левицата с 9 процента, „Съюз Сара Вагенкнехт“ с 8 процента, Германската социалдемократическа партия с 7 процента и Зелените с 6 процента. Други партии събират общо 9 процента.

Кречмер остава по-силен в прекия двубой

Данните показват разлика между подкрепата за ХДС и личния рейтинг на министър-председателя на Саксония Михаел Кречмер. При хипотетичен пряк избор за ръководител на провинцията той получава 39 процента срещу 17 процента за лидера на AfD в Саксония Йорг Урбан.

Кречмер би спечелил и срещу съпредседателя на AfD Тино Хрупала, но с по-малка преднина – 42 процента срещу 30 процента. Така проучването очертава различие между оценката за действащия премиер и намерението за гласуване за неговата партия.

Мнозинство за управление с участие на AfD

Според изследването 33 процента от анкетираните желаят правителство, ръководено от AfD, а други 19 процента приемат партията като участник в управлението. Общо 52 процента подкрепят един от двата варианта. За ХДС същият сбор е 45 процента.

Проучването не означава, че в Саксония предстоят незабавни избори. Следващият редовен вот за ландтаг се очаква през 2029 г., а резултатите от сондажа отразяват моментните нагласи на избирателите, а не сигурен бъдещ изборен резултат.

Източници: bild.de, t-online.de, focus.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    5 1 Отговор
    Проучването е проведено онлайн между 3 и 10 ноември, защо ни го казвате чак сега, след месец?

    Коментиран от #6

    00:23 12.11.2026

  • 2 Урсулианец

    6 2 Отговор
    Малко ни остана после се пенсионирам в Панама

    00:25 12.11.2026

  • 3 Абе

    8 3 Отговор
    стига с тоя Мерц бе. Макрон и Мерц са пътници. На каквото си подложиха на това ще легнат. Айде у лЕво.

    00:25 12.11.2026

  • 4 Анджо

    7 3 Отговор
    Хитлеристът Мерц е пътник!

    00:32 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мерц е пътник

    4 1 Отговор
    Ясно е че е пътник

    00:50 12.11.2026

  • 8 Горски

    4 1 Отговор
    До като не се премахне ЕК на Урсула с всичките и извращения и членките не бъдат възстановени като суверенни държави а ЕС като Съюз за свободно движение на капитали, стоки и хора Европа няма да може да възстанови статута си на проспериращ континент! Дано по скоро европейците поумнеят и сменят политиците си със здравомислещи хора като АзГ. Украйна трябва да бъде военно и политически неутрална държава за да има мир и спокойствие.
    Германия направи сериозни грешки в политиката си. Време е всичко това да се поправи и хората да заживеят отново спокойно. Няма нужда от истерии, крясъци и инати. Националният интерес на всяка една европейска държава диктува добри отношения с Русия. Стига слугинаж пред сатанистите и ционистите ! На провалените западни "лидери"все руски призраци им се привиждат,а продажната им некадърност и корупция са невидими. Безредиците започнаха в Италия и бавно се разпространяват из ЕС. За анализ се използва опита от европейските протести в края на 60-те години, когато де Гол подаде оставка. В цяла Европа започнаха социални промени, а властта беше принудена да промени приоритетите си. На този фон много скоро може да възникне въпросът за финансирането на Украйна и отмяната на санкциите с цел решаване на икономическите проблеми.

    00:55 12.11.2026

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