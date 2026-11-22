Съпредседателят на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) Тино Хрупала поиска връщането на до 2,6 милиона чужденци от Германия. В сметката си той включва украинци, сирийци и афганистанци, които според него трябва да напуснат страната, ако отпаднат основанията за предоставената им закрила.

Хрупала е направил изявлението си в подкаст на германския вестник „Билд“. Той посочва края на войната в Украйна като възможно основание за връщане на украинците, а за сирийците и афганистанците поставя условие да настъпи достатъчно подобрение на сигурността в държавите им.

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„И тогава говорим за 2,6 милиона души“, заявява Хрупала.

В посоченото число той включва не само хора, които вече са длъжни да напуснат Германия, и чуждестранни престъпници, но и граждани на Украйна, Сирия и Афганистан, които в момента пребивават законно в страната благодарение на различни форми на закрила.

Спор и вътре в AfD

Изявлението предизвика несъгласие и в собствената му партия. Максимилиан Кра предупреди, че не бива да се създават прекомерни очаквания за мащаба на възможните връщания. По думите му дори извеждането на 200 000 души би било най-голямата подобна операция в следвоенната история на Европа.

Тюрингският лидер на AfD Бьорн Хьоке, от друга страна, заяви, че числото, посочено от Хрупала, не е достатъчно.

Експерт: Автоматично извеждане не е възможно

Професорът по право Даниел Тим от Университета в Констанц определи представянето на Хрупала като подвеждащо. Според него то създава впечатление, че милиони украинци, сирийци и афганистанци могат да бъдат депортирани едновременно и за кратък срок.

„Всеки отделен защитен статут трябва да бъде проверен индивидуално“, казва Тим.

По данни, цитирани от „Велт“, към средата на 2026 г. около 259 000 души в Германия са били задължени да напуснат страната. Около 77 процента от тях обаче са имали търпимо пребиваване, което временно спира извеждането.

Това означава, че числото, посочено от Хрупала, не съвпада с броя на хората, за които вече има изпълнимо задължение за напускане. Експертната оценка е, че промяна в ситуацията в дадена държава не води автоматично до колективно прекратяване на защитата за всички нейни граждани.

Какво означава това за украинците

В края на септември 2026 г. около 1,3 милиона украинци в Германия са били под временна закрила, показват данни на Евростат. Европейският съюз е удължил режима до 4 март 2028 г.

Източници: deutschlandfunk.de, welt.de, newsukraine.rbc.ua