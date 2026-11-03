Лидери на ХДС искат край на "санитарния кордон" към "Алтернатива за Германия"

Председатели на районни организации на Християндемократическия съюз (ХДС) в Саксония са изпратили отворено писмо до партийния лидер и германски канцлер Фридрих Мерц, в което настояват за незабавен отказ от политиката на т.нар. „пожарна стена“ срещу „Алтернатива за Германия“ (АФД). Това съобщи новинарският портал НИУС.

Под „пожарна стена“ в германската политика се разбира пълният отказ на ХДС от официално сътрудничество с АФД. Според НИУС саксонските партийни ръководители смятат, че тази линия е допринесла за последните тежки изборни резултати на ХДС и настояват за промяна на курса.

Писмото идва в момент на силен натиск

Посланието до Мерц е изпратено в навечерието на двудневната среща на председателите на районните организации на ХДС в Берлин. Форумът започна на 2 ноември в централата на партията „Конрад Аденауер“ и продължава на 3 ноември. В него се очаква да участват около 160 представители от близо 330 районни организации, съобщиха германските медии.

Срещата беше свикана след серия от неблагоприятни резултати за ХДС. През септември партията за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на Мекленбург-Предна Померания. В Саксония всички 13 районни председатели на ХДС вече поискаха извънредна конференция, на която да се обсъди „нов старт“ за партията и връщане на доверието на избирателите, съобщи „Дрезденер нойесте нахрихтен“.

Недоволството не се ограничава до отношението към АФД. Част от ръководителите на местни структури поставят под въпрос и съчетаването на канцлерския пост с председателството на партията. Председателят на ХДС в Олденбург-Ланд Бастиан Ернст предложи да се обсъди разделяне на двете длъжности, по подобие на модела, при който Ангела Меркел беше канцлер, но вече не оглавяваше партията.

Различията в ХДС за отношенията с АФД се задълбочават

Натискът от Саксония съвпада с по-мека реторика от страна на местното партийно ръководство. През юли 2026 г. министър-председателят на провинцията Михаел Кречмер заяви, че ХДС трябва да разговаря с всички политически сили, които са готови на диалог: „Който още говори за пожарни стени, не е разбрал знаците на времето. Трябва да разговаряме с всеки, който иска да разговаря.“ Изказването беше цитирано от НИУС.

Федералното ръководство на ХДС обаче продължава да отхвърля официално сътрудничество с АФД. Самият Мерц отново е поставен под натиск от собствената си партия, след като според НИУС председатели от Саксония са го направили лично отговорен за изборните загуби и са поискали незабавна промяна на политиката.

Разговорите с местните партийни ръководители продължават, а следващият ключов момент за ръководството ще бъде заседанието на органите на партията на 9 ноември, когато се очаква да бъде обсъдена кандидатурата за федерален президент.

Източници: nius.de, dnn.de, t-online.de