Мерц иска жена за следващ президент на Германия

Следващият федерален президент на Германия трябва да бъде жена. Това е заявил канцлерът и председател на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц на закрита конференция на председателите на районните организации на партията в Берлин.

Според публикации на „Шпигел“ и „Цайт“, позоваващи се на различни източници, Мерц е заявил, че ще предложи на ХДС кандидатка, която може да събере подкрепа от политическия център. „Категорично съм решил, че това трябва да бъде жена“, е казал канцлерът според участници в срещата.

Изказването е било потвърдено и от информация на германската информационна агенция ДПА, цитирана от „Тагесшау“ и други германски медии. До този момент Мерц е избягвал да се обвързва публично с конкретен пол или име в надпреварата за наследник на Франк-Валтер Щайнмайер.

Името на кандидатката все още не е известно

Мерц не е посочил конкретна кандидатка по време на срещата. Той е заявил, че ще предложи „обща кандидатка“ от политическия център, което подсказва търсене на фигура с по-широка подкрепа извън рамките на ХДС и ХСС.

ХСС вече подкрепя председателката на баварския парламент Илзе Айгнер. Кандидатурата ѝ е получила положителни сигнали и от представители на Социалдемократическата партия и Зелените. Мерц обаче настоява ХДС, като най-силна политическа сила във Федералното събрание, да има водеща роля при излъчването на кандидатурата.

Сред имената, споменавани в германските медии, са председателката на Бундестага Юлия Кльокнер, министърката на образованието Карин Приен, бившата лидерка на ХДС и бивша министърка на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер и ръководителката на парламентарната група на ХДС в Хесен Инес Клаус. Няма официално потвърждение, че някоя от тях е избрана.

Изборът ще бъде през януари 2027 г.

Федералното събрание ще избере наследника на Щайнмайер на 30 януари 2027 г. Органът включва 630 депутати от Бундестага и още 630 представители на германските провинции. Според актуалните разчети коалицията между ХДС/ХСС и ГСДП разполага с мнозинство от приблизително 50 гласа, но Мерц иска да търси по-широка подкрепа, включително от Зелените.

Очаква се до заседанието на ръководните органи на ХДС на 9 ноември канцлерът да разговаря с председателите на регионалните структури на партията, с министър-председателите от ХДС и с ръководството на ХСС. След това разговорите трябва да бъдат разширени към коалиционния партньор ГСДП и към Зелените.

Германия досега не е имала жена на поста федерален президент. Така изборът на кандидатка би означавал историческа промяна, но конкретната номинация и окончателната подкрепа във Федералното събрание все още не са решени.

Източници: tagesschau.de, zdfheute.de, orf.at