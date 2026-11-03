Мерц иска жена за следващ президент на Германия

Следващият федерален президент на Германия трябва да бъде жена. Това е заявил канцлерът и председател на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц на закрита конференция на председателите на районните организации на партията в Берлин.
Според публикации на „Шпигел“ и „Цайт“, позоваващи се на различни източници, Мерц е заявил, че ще предложи на ХДС кандидатка, която може да събере подкрепа от политическия център. „Категорично съм решил, че това трябва да бъде жена“, е казал канцлерът според участници в срещата.
Изказването е било потвърдено и от информация на германската информационна агенция ДПА, цитирана от „Тагесшау“ и други германски медии. До този момент Мерц е избягвал да се обвързва публично с конкретен пол или име в надпреварата за наследник на Франк-Валтер Щайнмайер.
Името на кандидатката все още не е известно
Мерц не е посочил конкретна кандидатка по време на срещата. Той е заявил, че ще предложи „обща кандидатка“ от политическия център, което подсказва търсене на фигура с по-широка подкрепа извън рамките на ХДС и ХСС.
ХСС вече подкрепя председателката на баварския парламент Илзе Айгнер. Кандидатурата ѝ е получила положителни сигнали и от представители на Социалдемократическата партия и Зелените. Мерц обаче настоява ХДС, като най-силна политическа сила във Федералното събрание, да има водеща роля при излъчването на кандидатурата.
Сред имената, споменавани в германските медии, са председателката на Бундестага Юлия Кльокнер, министърката на образованието Карин Приен, бившата лидерка на ХДС и бивша министърка на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер и ръководителката на парламентарната група на ХДС в Хесен Инес Клаус. Няма официално потвърждение, че някоя от тях е избрана.
Изборът ще бъде през януари 2027 г.
Федералното събрание ще избере наследника на Щайнмайер на 30 януари 2027 г. Органът включва 630 депутати от Бундестага и още 630 представители на германските провинции. Според актуалните разчети коалицията между ХДС/ХСС и ГСДП разполага с мнозинство от приблизително 50 гласа, но Мерц иска да търси по-широка подкрепа, включително от Зелените.
Очаква се до заседанието на ръководните органи на ХДС на 9 ноември канцлерът да разговаря с председателите на регионалните структури на партията, с министър-председателите от ХДС и с ръководството на ХСС. След това разговорите трябва да бъдат разширени към коалиционния партньор ГСДП и към Зелените.
Германия досега не е имала жена на поста федерален президент. Така изборът на кандидатка би означавал историческа промяна, но конкретната номинация и окончателната подкрепа във Федералното събрание все още не са решени.
Източници: tagesschau.de, zdfheute.de, orf.at
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #5
05:50 03.11.2026
2 Гочо
Коментиран от #3
05:58 03.11.2026
3 Много точно
До коментар #2 от "Гочо":Само "момичето " на нацистите !
06:05 03.11.2026
4 баба Ангела Меркел
06:12 03.11.2026
5 няма край
До коментар #1 от "Вашето мнение":Няма край руската мъка. Няма край.
06:13 03.11.2026
6 СЗО
06:16 03.11.2026
7 олпико
06:19 03.11.2026
8 Kaлпазанин
06:19 03.11.2026
9 Решение
Коментиран от #11
06:19 03.11.2026
10 Миле
06:23 03.11.2026
11 абе
До коментар #9 от "Решение":Мерц говори за жена.
06:25 03.11.2026
12 Бончо М.
06:26 03.11.2026