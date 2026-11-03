Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Мерц иска жена за следващ президент на Германия
  Тема: Избори

Мерц иска жена за следващ президент на Германия

3 Ноември, 2026 05:39 533 12

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • президентски избори-
  • хдс-
  • франк-валтер щайнмайер

Канцлерът ще предложи на ХДС консенсусна кандидатка от политическия център, но все още не е посочил име

Мерц иска жена за следващ президент на Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Следващият федерален президент на Германия трябва да бъде жена. Това е заявил канцлерът и председател на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц на закрита конференция на председателите на районните организации на партията в Берлин.

Според публикации на „Шпигел“ и „Цайт“, позоваващи се на различни източници, Мерц е заявил, че ще предложи на ХДС кандидатка, която може да събере подкрепа от политическия център. „Категорично съм решил, че това трябва да бъде жена“, е казал канцлерът според участници в срещата.

Изказването е било потвърдено и от информация на германската информационна агенция ДПА, цитирана от „Тагесшау“ и други германски медии. До този момент Мерц е избягвал да се обвързва публично с конкретен пол или име в надпреварата за наследник на Франк-Валтер Щайнмайер.

Името на кандидатката все още не е известно

Мерц не е посочил конкретна кандидатка по време на срещата. Той е заявил, че ще предложи „обща кандидатка“ от политическия център, което подсказва търсене на фигура с по-широка подкрепа извън рамките на ХДС и ХСС.

ХСС вече подкрепя председателката на баварския парламент Илзе Айгнер. Кандидатурата ѝ е получила положителни сигнали и от представители на Социалдемократическата партия и Зелените. Мерц обаче настоява ХДС, като най-силна политическа сила във Федералното събрание, да има водеща роля при излъчването на кандидатурата.

Сред имената, споменавани в германските медии, са председателката на Бундестага Юлия Кльокнер, министърката на образованието Карин Приен, бившата лидерка на ХДС и бивша министърка на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер и ръководителката на парламентарната група на ХДС в Хесен Инес Клаус. Няма официално потвърждение, че някоя от тях е избрана.

Изборът ще бъде през януари 2027 г.

Федералното събрание ще избере наследника на Щайнмайер на 30 януари 2027 г. Органът включва 630 депутати от Бундестага и още 630 представители на германските провинции. Според актуалните разчети коалицията между ХДС/ХСС и ГСДП разполага с мнозинство от приблизително 50 гласа, но Мерц иска да търси по-широка подкрепа, включително от Зелените.

Очаква се до заседанието на ръководните органи на ХДС на 9 ноември канцлерът да разговаря с председателите на регионалните структури на партията, с министър-председателите от ХДС и с ръководството на ХСС. След това разговорите трябва да бъдат разширени към коалиционния партньор ГСДП и към Зелените.

Германия досега не е имала жена на поста федерален президент. Така изборът на кандидатка би означавал историческа промяна, но конкретната номинация и окончателната подкрепа във Федералното събрание все още не са решени.

Източници: tagesschau.de, zdfheute.de, orf.at


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    7 1 Отговор
    В едно бинарно нацистко общество, определението по пол вече е обида.

    Коментиран от #5

    05:50 03.11.2026

  • 2 Гочо

    8 0 Отговор
    Тия па да не видат нещо!

    Коментиран от #3

    05:58 03.11.2026

  • 3 Много точно

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гочо":

    Само "момичето " на нацистите !

    06:05 03.11.2026

  • 4 баба Ангела Меркел

    0 0 Отговор
    Вече го написаха.

    06:12 03.11.2026

  • 5 няма край

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Няма край руската мъка. Няма край.

    06:13 03.11.2026

  • 6 СЗО

    3 0 Отговор
    Продължават с либералните тъпотии.

    06:16 03.11.2026

  • 7 олпико

    2 1 Отговор
    Този германски глупак само мустачките му липсват. С Мирчо селяндурина от ПП и ДБ ако си направят състезание по глупост може би ще завършат наравно. И тая фашистка маймуна държава ръководи, а Винету от банкя само едно Люински дето не им направи. Слава на Господ Иисус Христос тази срамотия не е от България. Само туземците от жълто кафявите павета се овлажняват от фашстите като тоя.

    06:19 03.11.2026

  • 8 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Ама не е честно ,там до обяд според настроението се чувстват жени ,следобед мъже ,а вечер и двете

    06:19 03.11.2026

  • 9 Решение

    1 1 Отговор
    Алис Вайдел !

    Коментиран от #11

    06:19 03.11.2026

  • 10 Миле

    1 0 Отговор
    Черна и с голям кочан за предпочитане

    06:23 03.11.2026

  • 11 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Решение":

    Мерц говори за жена.

    06:25 03.11.2026

  • 12 Бончо М.

    0 0 Отговор
    Май и на Мерц Йотова му хареса. Иска такава и в Дойчланда.

    06:26 03.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания