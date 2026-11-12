Двама загинали и 17 ранени след срутването на сграда в Бруклин ВИДЕО

Двама души загинаха, а 17 бяха ранени при срутването на триетажна смесена сграда в района Флатбуш в Бруклин, Ню Йорк. Сред пострадалите има седем деца, четирима души са в критично състояние, а 12 са в стабилно състояние. В общия брой на пострадалите е включен и пожарникар с леки травми, съобщи News 12 New York.

Сградата се е срутила около 16:00 часа местно време в съседен изкоп, където е текъл строителен проект. По данни на Associated Press на мястото са извършвани изкопни работи, когато конструкцията е паднала и е запълнила строителната яма с тухли и дървени части.

Пожарникари извадиха хора от отломките

Около 250 пожарникари и служители на спешната помощ са участвали в операцията. Екипите са работили с ръчни инструменти, техника и кучета, като са търсили хора в кухините под отломките. Живи са били извадени няколко души, сред които бременна жена.

„Не знаем колко души все още се намират в зоната на срутването и това ще бъде продължителна операция“, заяви комисарят на пожарната служба на Ню Йорк Лилиан Бонзиньор, цитирана от News 12 New York.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани определи спасителните действия като изключително сложни заради нестабилните отломки и опасните кухини под тях. „Това е точно видът спасителна операция, за който пожарната служба на Ню Йорк се обучава“, каза той.

Съседна сграда е сериозно повредена

При срутването е засегната и съседната постройка. Външната ѝ стена е била откъсната, като са останали видими помещения, включително спалня и гардероби с дрехи. Самата сграда е останала изправена, но инспектори проверяват нейната конструктивна стабилност.

Районът около Flatbush Avenue и Bedford Avenue е затворен за движение. Градската служба за управление на извънредни ситуации и Червеният кръст са открили приемен център за засегнатите жители във Flatbush YMCA.

Причината за срутването се разследва

Департаментът по строителството на Ню Йорк разследва инцидента. Институцията е съобщила, че на съседния обект са били извършвани изкопни дейности, но към момента няма официално заключение, че те са причинили срутването.

News 12 New York съобщи, че в публичните строителни регистри е отбелязано нарушение от април за незаконно продължаване на работа на съседния обект, въпреки издадена заповед за спиране. Връзката между това нарушение и срутването все още не е установена.

Спасителните екипи очакват операцията да продължи няколко дни. Основните им задачи са да проверят всички кухини под отломките, да установят дали има още хора в зоната и да обезопасят съседните конструкции.

Източници: apnews.com, bronx.news12.com, abc7ny.com