Дрон е поразил многоетажна жилищна сграда в Харков, като при удара са пострадали двама души. Те получават медицинска помощ, съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Информацията за пострадалите е предварителна.

Попадението е в Шевченковския район на града. По данни на кмета Игор Терехов са повредени около 20 прозореца на блока, както и няколко автомобила, паркирани в двора.

Удар по два района на Харков

Терехов съобщи и за повторен удар по Индустриалния район. „Врагът нанесе повторен удар по Индустриалния район“, заяви кметът, като добави, че последиците от попадението в жилищната сграда се уточняват.

Атаката по многоетажния блок е поредният удар по Харков. В неделя вечер руски дрон „Шахед“ порази детска градина в града, при което пострадаха четирима души.

Източници: pravda.com.ua