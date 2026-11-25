Броят на пострадалите при руската атака срещу Запорожие е нараснал до 50 души. Сред тях са едно бебе и четири деца, съобщи ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

„Броят на пострадалите нарасна до 50. Сред тях има едно бебе и четири деца“, заяви Семикин.

При атаката са загинали двама души. Разрушена е частна жилищна къща, а пететажен жилищен блок е частично разрушен. Повредени са още многоетажни и частни домове, автомобили и обект от транспортната инфраструктура.

Новите данни за пострадалите са по-високи от първоначално съобщените след удара. Информация за допълнителни щети или за състоянието на ранените не е посочена.

Източници: pravda.com.ua