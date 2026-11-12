Нов удар по Тръмп: Демократът Скот Колъм спечели сенаторското място в Мисисипи

Демократът Скот Колъм спечели изборите за Сената на САЩ в Мисисипи, след като Асошиейтед прес обяви резултата осем дни след гласуването. Той победи републиканската сенаторка Синди Хайд-Смит с 4669 гласа при преброени 962 237 бюлетини. Разликата е 0,5 процентни пункта – 49,2% за Колъм срещу 48,7% за Хайд-Смит.

Вотът превърна 43-годишния прокурор от северната част на щата в първия демократ, избран за сенатор от Мисисипи след Джон Стенис през 1982 г. Колъм е и първият чернокож сенатор, избран от щата след епохата на Реконструкцията, когато Мисисипи е изпратила в Сената Хайръм Ревелс и Бланш Брус.

Хайд-Смит призна поражението

Хайд-Смит, която заема сенаторското място от 2018 г., призна поражението си след обявяването на резултата. „Уважавам решението на избирателите в Мисисипи. Поздравявам Скот Колъм и му пожелавам успех, докато поема огромната отговорност да представлява нашия щат“, заяви тя.

Асошиейтед прес посочи, че Колъм е увеличил преднината си при последните обновявания на резултатите, включително след преброяването на временни бюлетини, наричани в Мисисипи бюлетини под декларация. След финалното обновяване от окръг Джаксън той поведе с 4669 гласа.

Неочакван обрат в традиционно републикански щат

Победата е особено значима, защото Доналд Тръмп спечели Мисисипи с близо 23 процентни пункта през 2024 г. Републиканците контролираха всички щатски длъжности, а прогнозите преди изборите определяха сенаторската надпревара като сигурна за Републиканската партия.

Колъм заложи на мобилизацията на чернокожите избиратели в делтата на Мисисипи, на недоволството от икономиката и на критики към Хайд-Смит. Една от най-широко разпространените му реклами осмиваше нейно изказване, че при високите цени на говеждото потребителите могат да изберат друг източник на протеини.

Кандидатурата му получи подкрепа от бившия президент Бил Клинтън и бившия вицепрезидент Камала Харис. Председателят на демократите в Сената Чък Шумър заяви: „Скот Колъм е единственият човек, който можеше да постигне това. Заедно със своя екип и доброволците той проведе кампанията на живота си и преосмисли възможното за демократите в Юга.“

Сблъсъкът, започнал с блокирана съдебна номинация

През 2022 г. президентът Джо Байдън номинира Колъм за федерален съдия в Северния окръг на Мисисипи. Сенаторите републиканци Роджър Уикър и бившият губернатор Хейли Барбър подкрепиха номинацията, но Хайд-Смит я блокира чрез правото на сенаторите да спират съдебни назначения от своя щат.

Колъм впоследствие се насочи към Сената, без да представя кампанията си като лично отмъщение. Победата му ще даде на демократите 55 места в горната камара на Конгреса, като партията печели общо осем сенаторски места на междинните избори. Следва формалното сертифициране на резултатите от изборните власти в Мисисипи.

Източници: apnews.com, mississippitoday.org