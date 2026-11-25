Руската авиация, военните кораби и плавателните съдове, които превозват руско оръжие, са законни цели за Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след удар с дронове по руския военен аэродрум Саваслейка.

„Искам да благодаря на момчетата от Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна. Днес нашите дронове поразиха руски военен аэродрум. Именно от него руската авиация излита, за да руши живота в Украйна“, каза Зеленски в обръщението си.

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По думите му украинската страна все още уточнява какви точно щети са нанесени на Русия. „Ще продължим да им нанасяме нашите отговори“, заяви президентът.

Удар по аэродрум с носители на „Кинжал“

Саваслейка се намира в Нижегородска област. На аэродрума са базирани изтребители МиГ-31К, които могат да носят хиперзвуковите ракети „Кинжал“.

Според предварителна информация, цитирана от украинския Генерален щаб, са поразени три руски МиГ-31 и два самолета Су-34. Посочва се, че засегнатите машини временно няма да могат да летят, но степента на повредите и точният брой на поразените самолети все още се уточняват.

Украинското министерство на отбраната съобщи, че на територията на аэродрума са регистрирани множество огнища на пожар. Силите за специални операции заявиха, че няколко дрона са достигнали целите си.

Зеленски: Ще има нови ответни удари

Изявлението на Зеленски поставя удара по Саваслейка в по-широкия контекст на украинските атаки срещу руски военни обекти и средства, използвани за снабдяване и нападения срещу Украйна.

Украинският президент посочи, че Киев разглежда като допустими цели не само самолетите, от които се извършват атаки, но и руските военни кораби и корабите, превозващи оръжие. Конкретни данни за следващи операции или за нанесените окончателни щети не бяха обявени.

Източници: ukrinform.ua