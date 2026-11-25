Авиационният блогър Иля Туманов, известен като Fighterbomber, постави под въпрос значението на руския изтребител от пето поколение Су-57 във войната срещу Украйна. Според него самолетът не е показал резултати, които да оправдаят определянето му като основен за руската оперативно-тактическа авиация.

Коментарът му е реакция на изказване на Вадим Бадеха, генерален директор на „Обединена авиостроителна корпорация“. След доставката на трета партида модернизирани Су-57 за руските Въздушно-космически сили през 2026 г. Бадеха определи машината като „най-изпитания в бойни условия изтребител от пето поколение“ и „най-добрия самолет в своя клас“.

Fighterbomber не приема тази оценка. Той посочва, че Су-57 не е демонстрирал ясно превъзходство над западните самолети, използвани от Украйна, сред които са американските F-16 и френските Mirage. „Но кого точно превъзхожда Су-57? Колко F-16 или Mirage е свалил? Това е реторичен въпрос“, написа блогърът.

Ми-8 изпълнява ежедневните задачи

Според Туманов по-голямо значение за руските сили има съветският транспортен хеликоптер Ми-8. Машината се използва за превоз на военнослужещи и доставки, евакуация на ранени, както и за изстрелване на неуправляеми ракети по украински позиции.

Ми-8 извършва първия си полет през 60-те години на XX век, а през следващите десетилетия са произведени хиляди хеликоптери от този тип. Именно широкото му приложение и постоянната му роля в логистиката и бойните операции според Fighterbomber го правят по-важен от редките образци от най-висок клас.

„Основният летателен апарат е този, без който всички участници в „специалната военна операция“ биха изпаднали в много тежко положение“, заяви блогърът, визирайки Ми-8.

Су-57 е в ограничен брой

За разлика от Ми-8, Су-57 участва във войната в малък брой. Туманов твърди, че ако руските изтребители от този тип спрат да изпълняват бойни задачи, промяната няма да бъде забелязана нито от руската, нито от украинската страна.

Той прави разлика между отделните руски бойни самолети. Според него загубата на Су-35 би била сериозно събитие, докато загубата на ударен Су-34 би имала много по-тежки последици.

В заключение Fighterbomber заявява, че гръмките оценки за военна техника трябва да бъдат подкрепени с реални действия и резултати. Публикацията му поставя акцент върху практическата стойност на техниката, която изпълнява голям обем ежедневни задачи, а не върху технологичния ѝ статут.

Информацията за изказванията на Бадеха и Туманов е публикувана от News.bg.

Източници: news.bg