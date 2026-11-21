Мащабна атака с безпилотни летателни апарати е била извършена срещу Ленинградска област в Русия. Местните сили за противовъздушна отбрана са свалили десетки дронове, като операцията по отблъскването на нападението продължава.

„Над територията на Ленинградска област са свалени 49 вражески БПЛА. Бойната работа продължава“, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в публикация в социалните мрежи.

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Атаката предизвика и ограничения във въздушното движение. Летище „Пулково“ в Санкт Петербург премина към режим на приемане и изпращане на самолети по съгласуване с компетентните органи, съобщиха по-рано руските авиационни власти.

Ленинградска област има важно стратегическо значение за Русия. Регионът граничи с Финландия и Естония, разполага с излаз на Балтийско море и включва ключови пристанища, сред които Уст-Луга и Приморск. През тях преминават значителни количества руски петрол, нефтопродукти и други стоки за международните пазари.

Поради това атаките с безпилотни апарати в района имат значение не само за регионалната сигурност, но и за функционирането на руската транспортна и енергийна инфраструктура.

Развитието на ситуацията се следи от регионалните власти, които засега съобщават, че противовъздушната отбрана продължава работата си.

Източници: Интерфакс, Комерсант