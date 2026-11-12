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Исторически обрат в САЩ: демократ победи републиканците в бастион на Тръмп

Исторически обрат в САЩ: демократ победи републиканците в бастион на Тръмп

12 Ноември, 2026 08:07 944 9

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  • мисисипи-
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  • демократи-
  • синди хайд-смит

Демократът победи действащия републикански сенатор Синди Хайд-Смит с разлика от 4585 гласа и ще бъде първият чернокож сенатор, избран от щата, от повече от 140 години

Исторически обрат в САЩ: демократ победи републиканците в бастион на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демократът Скот Колом спечели изборите за Сената на САЩ в Мисисипи след изключително оспорвана надпревара с действащия републикански сенатор Синди Хайд-Смит. Победата му прекъсва републиканска серия, започнала през 1982 г., и го превръща в първия чернокож сенатор, избран от южния щат, от повече от 140 години.

Колом получава 49,2% от гласовете срещу 48,7% за Хайд-Смит, а независим кандидат взема 2,1%. Разликата между двамата основни претенденти е 4585 гласа. Вотът е определен като един от най-неочакваните обрати на междинните избори, тъй като Мисисипи е сред най-силно републикански настроените щати в САЩ.

Хайд-Смит призна поражението

Синди Хайд-Смит, която е сенатор от 2018 г., призна поражението си във видео, публикувано в социалната мрежа X. „Макар това да не е резултатът, за който работихме или на който се надявахме, уважавам решението на избирателите в Мисисипи“, заяви тя. Хайд-Смит поздрави Колом и му пожела успех при изпълнението на „огромната отговорност“ да представлява щата.

Колом е на 43 години и е окръжен прокурор. По време на кампанията си той посети всички 82 окръга на Мисисипи. Кандидатът се възползва от недоволството на избиратели по теми като икономиката, митата и войната с Иран, като критикува подкрепата на Хайд-Смит за политиката на президента Доналд Тръмп.

Демократите разширяват мнозинството си

Победата на Колом увеличава броя на демократите в 100-членния Сенат до 55. Републиканците имат 44 места, а един сенатски вот в Аляска все още не е решен. Демократите поемат контрола и над Камарата на представителите, след като спечелиха няколко места в щати, смятани дълго време за сигурни бастиони на Републиканската партия.

Председателят на демократите в Сената Чък Шумър определи резултата като доказателство, че „синя Мисисипи“ вече съществува. В централата на Националната асоциация за напредъка на цветнокожите в Джаксън обявяването на победата беше посрещнато с аплодисменти. Председателят на организацията Леон Ръсел заяви, че резултатът е постигнат с мащабна организация, особено сред чернокожата общност.

Източници: bbc.com, rte.ie, nbcphiladelphia.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп-

    8 0 Отговор
    "Опааа, греда. Ами сега......"

    08:13 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мисисипи Бърнинг

    4 5 Отговор
    Мисисипи е новото Хаити. Да им е честит новият цветнокож-брат сенатор на Щата. Плана на Цион е да превърне САЩ в цветна държава, проблема е кой ще плаща данъци за издръжката на Израел ?

    Коментиран от #6, #9

    08:20 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нищо чудно!

    4 0 Отговор
    Руският шпионин Краснов /Доналд Тръмп! е бита карта и много скоро ще се окаже на бунището, заедно с кремълското жуже!

    08:45 12.11.2026

  • 6 ти си любител на конспирациите!

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мисисипи Бърнинг":

    Няма конспирация. Резултатите от изборите са осъзнаване на американците,че си избраха Оранжев Идиот за Президент. Едва ли Мисисипи е станало по-синьо,но категорично е дало оценката си за Оранжгутана.Както и в много други републикански до изборите Щати.

    08:46 12.11.2026

  • 7 Амаду Мхтар Джингизи

    1 0 Отговор
    Американската мечта се сбъдва. Питайте коренното население.

    08:47 12.11.2026

  • 8 тръмроча е загубен

    2 0 Отговор
    психоТръмп и психопутин

    09:06 12.11.2026

  • 9 Червен кхмер

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мисисипи Бърнинг":

    Америка е станала цветна с въвеждането на робовладелският труд от Африка.
    Тези хора отдавна са амер.граждани.
    И в БГ ромите заселили се по време на Османската империя са български граждани.Това е и имат право да бъдат избирани.

    09:07 12.11.2026