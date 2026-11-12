Исторически обрат в САЩ: демократ победи републиканците в бастион на Тръмп

Демократът Скот Колом спечели изборите за Сената на САЩ в Мисисипи след изключително оспорвана надпревара с действащия републикански сенатор Синди Хайд-Смит. Победата му прекъсва републиканска серия, започнала през 1982 г., и го превръща в първия чернокож сенатор, избран от южния щат, от повече от 140 години.

Колом получава 49,2% от гласовете срещу 48,7% за Хайд-Смит, а независим кандидат взема 2,1%. Разликата между двамата основни претенденти е 4585 гласа. Вотът е определен като един от най-неочакваните обрати на междинните избори, тъй като Мисисипи е сред най-силно републикански настроените щати в САЩ.

Хайд-Смит призна поражението

Синди Хайд-Смит, която е сенатор от 2018 г., призна поражението си във видео, публикувано в социалната мрежа X. „Макар това да не е резултатът, за който работихме или на който се надявахме, уважавам решението на избирателите в Мисисипи“, заяви тя. Хайд-Смит поздрави Колом и му пожела успех при изпълнението на „огромната отговорност“ да представлява щата.

Колом е на 43 години и е окръжен прокурор. По време на кампанията си той посети всички 82 окръга на Мисисипи. Кандидатът се възползва от недоволството на избиратели по теми като икономиката, митата и войната с Иран, като критикува подкрепата на Хайд-Смит за политиката на президента Доналд Тръмп.

Демократите разширяват мнозинството си

Победата на Колом увеличава броя на демократите в 100-членния Сенат до 55. Републиканците имат 44 места, а един сенатски вот в Аляска все още не е решен. Демократите поемат контрола и над Камарата на представителите, след като спечелиха няколко места в щати, смятани дълго време за сигурни бастиони на Републиканската партия.

Председателят на демократите в Сената Чък Шумър определи резултата като доказателство, че „синя Мисисипи“ вече съществува. В централата на Националната асоциация за напредъка на цветнокожите в Джаксън обявяването на победата беше посрещнато с аплодисменти. Председателят на организацията Леон Ръсел заяви, че резултатът е постигнат с мащабна организация, особено сред чернокожата общност.

Източници: bbc.com, rte.ie, nbcphiladelphia.com