Исторически обрат в САЩ: демократ победи републиканците в бастион на Тръмп

Демократът Скот Колом спечели изборите за Сената на САЩ в Мисисипи след изключително оспорвана надпревара с действащия републикански сенатор Синди Хайд-Смит. Победата му прекъсва републиканска серия, започнала през 1982 г., и го превръща в първия чернокож сенатор, избран от южния щат, от повече от 140 години.
Колом получава 49,2% от гласовете срещу 48,7% за Хайд-Смит, а независим кандидат взема 2,1%. Разликата между двамата основни претенденти е 4585 гласа. Вотът е определен като един от най-неочакваните обрати на междинните избори, тъй като Мисисипи е сред най-силно републикански настроените щати в САЩ.
Хайд-Смит призна поражението
Синди Хайд-Смит, която е сенатор от 2018 г., призна поражението си във видео, публикувано в социалната мрежа X. „Макар това да не е резултатът, за който работихме или на който се надявахме, уважавам решението на избирателите в Мисисипи“, заяви тя. Хайд-Смит поздрави Колом и му пожела успех при изпълнението на „огромната отговорност“ да представлява щата.
Колом е на 43 години и е окръжен прокурор. По време на кампанията си той посети всички 82 окръга на Мисисипи. Кандидатът се възползва от недоволството на избиратели по теми като икономиката, митата и войната с Иран, като критикува подкрепата на Хайд-Смит за политиката на президента Доналд Тръмп.
Демократите разширяват мнозинството си
Победата на Колом увеличава броя на демократите в 100-членния Сенат до 55. Републиканците имат 44 места, а един сенатски вот в Аляска все още не е решен. Демократите поемат контрола и над Камарата на представителите, след като спечелиха няколко места в щати, смятани дълго време за сигурни бастиони на Републиканската партия.
Председателят на демократите в Сената Чък Шумър определи резултата като доказателство, че „синя Мисисипи“ вече съществува. В централата на Националната асоциация за напредъка на цветнокожите в Джаксън обявяването на победата беше посрещнато с аплодисменти. Председателят на организацията Леон Ръсел заяви, че резултатът е постигнат с мащабна организация, особено сред чернокожата общност.
Източници: bbc.com, rte.ie, nbcphiladelphia.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп-
08:13 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мисисипи Бърнинг
Коментиран от #6, #9
08:20 12.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нищо чудно!
08:45 12.11.2026
6 ти си любител на конспирациите!
До коментар #3 от "Мисисипи Бърнинг":Няма конспирация. Резултатите от изборите са осъзнаване на американците,че си избраха Оранжев Идиот за Президент. Едва ли Мисисипи е станало по-синьо,но категорично е дало оценката си за Оранжгутана.Както и в много други републикански до изборите Щати.
08:46 12.11.2026
7 Амаду Мхтар Джингизи
08:47 12.11.2026
8 тръмроча е загубен
09:06 12.11.2026
9 Червен кхмер
До коментар #3 от "Мисисипи Бърнинг":Америка е станала цветна с въвеждането на робовладелският труд от Африка.
Тези хора отдавна са амер.граждани.
И в БГ ромите заселили се по време на Османската империя са български граждани.Това е и имат право да бъдат избирани.
09:07 12.11.2026