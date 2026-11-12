Взрив на автомобил в Санкт Петербург: загина руски полковник

Полковник загина при взрив на автомобил в Шушари, район на Санкт Петербург. Взривът е станал на Колпинското шосе, когато военнослужещият е напускал двор с колата си.
По данни на „Фонтанка“ взривното устройство е било закрепено под дъното на автомобила. То се е задействало при излизането му от двора, а полковникът е загинал на място. По уточнени данни той е бил сам в колата.
Първоначално е съобщено, че до военнослужещия е имало член на семейството, който е оцелял, но е бил ранен. По-късно тази информация е коригирана. Камери са заснели как мъжът излиза сам от дома си, качва се в автомобила и потегля. Видеозапис е запечатал и момента на взрива.
Районът е отцепен, на място работят служители на специалните служби, а движението по Колпинското шосе е ограничено. Издирва се човек, който може да е свързан с поставянето на самоделното взривно устройство. Няма официално съобщение за задържан или за предполагаем извършител.
Второ взривено превозно средство на същото шосе
На 27 август на Колпинското шосе беше взривен автомобил, в който пътуваха военнослужещ и съпругата му. Военният загина, а жената оцеля. И при този случай взривното устройство е било поставено под дъното на колата.
Тогава „Фонтанка“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че за поставянето на устройството е заподозряна 24-годишна рускиня. Според публикацията след взрива тя е заминала за Турция. Правоохранителните органи не са коментирали официално хода на разследването.
Към момента няма официално потвърждение дали двата взрива са свързани. Не са обявени и данни за мотивите или за самоличността на човека, поставил устройството при новия инцидент.
Източници: meduza.io, fontanka.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имало да става
Коментиран от #24, #49
09:44 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бяха 6
Този е един от бомбардиралите пункта за помощи в едно село в Украйна.
Коментиран от #33, #56
09:46 12.11.2026
5 Баба ти
Коментиран от #41
09:46 12.11.2026
6 Права е Русия
Коментиран от #8, #16
09:47 12.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стоян георгиев
До коментар #2 от "Тероризъм":Киев кога пада че нещо се проточи?и да не мислиш че ще се размине не на някой от руските убийци където и да е?
Коментиран от #13, #15, #75, #77
09:49 12.11.2026
11 Права е Русия
До коментар #8 от "СЛАВА":Украйна е терористичен и фашистки режим! Жалко за Европа да удари дъното да е спонсор на тероризъм. Историята показва, че след време терористите винаги се обръщат срещу спонсора си, като спонсора им ги изостави! Тежко и на Европа!
Коментиран от #17, #18
09:49 12.11.2026
12 Копейки,
09:50 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 урко
До коментар #6 от "Права е Русия":Права е ,ама е стъпила на криво в чужда държава и ще сърба попарата
Коментиран от #19
09:51 12.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мишо
До коментар #11 от "Права е Русия":Жалко за тебе и за България че има такива граждани
Коментиран от #25
09:52 12.11.2026
19 Русия си е у тях
До коментар #16 от "урко":Дай нещо ново!
Коментиран от #26, #28, #39
09:52 12.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Болшевик
А сега ги славим.
09:53 12.11.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Имало да става":Точен сте.Дано се възстанови човека.
Коментиран от #94
09:53 12.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Украйна е новата световна сила
До коментар #19 от "Русия си е у тях":Новото няма да ти хареса, но свиквай
Коментиран от #27, #31
09:54 12.11.2026
27 В отчаянието си
До коментар #26 от "Украйна е новата световна сила":фашизма в Украйна отново опря до деца срещу Русия като през ВСВ!
09:55 12.11.2026
28 Русия си е у тях
До коментар #19 от "Русия си е у тях":Пък я бият като шкембе от дувар.
Коментиран от #29
09:55 12.11.2026
29 Така е
До коментар #28 от "Русия си е у тях":Само защо фашизма в Украйна е толкова отчаян да опре до деца да тролят. Голяма трагедия!
Коментиран от #36
09:56 12.11.2026
30 стоян георгиев
Коментиран от #32
09:57 12.11.2026
31 Това е факт!
До коментар #26 от "Украйна е новата световна сила":И то безспорен факт.
09:57 12.11.2026
32 Виждаш ли сега стоенче
До коментар #30 от "стоян георгиев":че Украйна е терористичен режим!
Коментиран от #57, #71, #74
09:58 12.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Чети👇
До коментар #20 от "Права е Русия":С това управление Русия е екзистенциална опасност за мира в света и съществуването на цялото човечество.
Коментиран от #37
09:58 12.11.2026
35 Гориил
09:59 12.11.2026
36 Ама русия
До коментар #29 от "Така е":Я бият като шкембе от дувар.И ти нищо не можеш да направиш.😂
Коментиран от #38
09:59 12.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Така е
До коментар #36 от "Ама русия":Затова само показваш трагедията си и отчаяният фашистки режим в Украйна. Тъпо, но факт. 😄
10:00 12.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хората са казали
Точка.
10:00 12.11.2026
41 стоян
До коментар #5 от "Баба ти":До 5 ком - другар очевидно избиване на рузки военни лйотчици избиващи украинци чрез бомбардировки - този е втория още пет остават
Коментиран от #45
10:01 12.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ЧЕРВЕНАТА СГАН
10:04 12.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Едва ли
До коментар #1 от "Имало да става":с тероризъм може да се победи държава, която е дала 27 милиона жертви и е устояла и ще пребъде
Коментиран от #52, #78
10:05 12.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българин
10:05 12.11.2026
52 И защо е дала 27 милиона жертви?
До коментар #49 от "Едва ли":Просто е трябвало да капитулира.Да?
Коментиран от #60, #69
10:07 12.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 да ти кажа честно
До коментар #45 от "Стоенче":И на мен ми е драго.
Коментиран от #59
10:08 12.11.2026
55 да ти кажа честно Ай майкуууу
До коментар #47 от "Права е Русия":😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #61, #63
10:09 12.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мирен гражданин
10:10 12.11.2026
59 А на мен не стоенче
До коментар #54 от "да ти кажа честно":Дори ми е гнусно да ви гледам как лазите в лъжи и се излагате. Не знам що за мерак имате да изглеждате толкова тъпо и да показвате отчаяността на фашизма в Украйна!
10:11 12.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Съгурно живее
10:14 12.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ТероРРусия
Факт.
10:18 12.11.2026
69 Драги
До коментар #52 от "И защо е дала 27 милиона жертви?":украински ми рискоезичен братушко,
на български, место "да?", се пише "нали така?".
Коментиран от #82
10:19 12.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 стоян георгиев
До коментар #32 от "Виждаш ли сега стоенче":Защо да е терористичен режим? Нима убийците на цивилни жени и деца не трябва да получат възмездие?
Коментиран от #73
10:20 12.11.2026
72 Анонимен
10:20 12.11.2026
73 Защото стоенче
До коментар #71 от "стоян георгиев":това е тероризъм! Цивилизованите държави доказват обвинения и съдят. Тероризма стоенче е зло. Украйна е терористичен режим!
Коментиран от #101
10:22 12.11.2026
74 Герги
До коментар #32 от "Виждаш ли сега стоенче":Сякаш нещо си объркан кой е агресора и кой жертвата в тази война.Всеки който участва в избиването на хора в друга държава ще бъде застигнат от Божията ръка...рано или късно..
Коментиран от #79
10:23 12.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Кой те фане
До коментар #10 от "стоян георгиев":Бе Стояне
10:25 12.11.2026
78 Това е
До коментар #49 от "Едва ли":Отмъщениебретапако,а тероризъм са действията на москалите.
Коментиран от #87
10:25 12.11.2026
79 Докато попиваш пропаганда
До коментар #74 от "Герги":и не гледаш случващото се, все ще си объркан! Войната е бизнес. Виж кой източва Европа и къде отиват парите, за да не повтаряш думички от пропагандата за глупаци.
Коментиран от #85
10:25 12.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Не са украинците.Рускини са
10:26 12.11.2026
82 Абе не учи кой как да пише
До коментар #69 от "Драги":Арееее
Коментиран от #91
10:28 12.11.2026
83 Брежнев
До коментар #80 от "Тити на Кака":Няма честна игра при агресия...дошъл си да убиваш семейството ми,дали ще се надяваш на някакви правила от моя страна.
Коментиран от #86
10:28 12.11.2026
84 Война е
До коментар #80 от "Тити на Кака":Мдааа.Не игра.
10:31 12.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Само дето
До коментар #83 от "Брежнев":наркомана в случаят убива семейството ти, а русия е помолена там да помогне. Различна е реалността от пропагандата! 😄
Коментиран от #90, #100, #127
10:32 12.11.2026
87 разбирам
До коментар #78 от "Това е":А отмъщение за какво?
Всеки разумен човек знае, че Русия се отбранява.
Коментиран от #95, #98
10:33 12.11.2026
88 Копейка
10:34 12.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Мъдреца
До коментар #86 от "Само дето":Да би мирно седяло,не би чудо видяло.
Коментиран от #92
10:35 12.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Така е
До коментар #90 от "Мъдреца":Сега украинският народ пати от глупостта си.
Коментиран от #118
10:37 12.11.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Той си знае
До коментар #87 от "разбирам":Защо си го е получил.
10:40 12.11.2026
96 Герги
До коментар #89 от "Да бе чул Путин":Какъв е Путин че да се бърка в делата на друга държава..Господ ли е ...какъв е...това си е вътрешен проблем на Украйна..както по времето на Чеченската война се озъби на Запада...никой да не се меси,това си е вътрешен проблем на РФ...
Коментиран от #99
10:40 12.11.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Путин си е у тях
До коментар #96 от "Герги":Бъркащите се в чужди държави и предизвикващи бедствия, нещастия и войни се нарича САЩ. Същите заради които Украйна днес се унищожава и източват Европа чрез корумпираните урсули и лъжи!
Коментиран от #104, #110, #115, #116
10:43 12.11.2026
100 Брежнев
До коментар #86 от "Само дето":..за теб е така защото гледаш от камбанарията на Кремъл...демек ,всичко е изкривено..
Коментиран от #102
10:44 12.11.2026
101 стоян георгиев
До коментар #73 от "Защото стоенче":Въпросните убийци са осъдени в украински съд,но няма как да лежат в затвора за престъпленията си и единственото им възмездие е да се избиват в самата русия и да служат за пример на останалите мераклии за лесни пари в украйна.нито един от тях не би загинал ако се яви в украйна да бъде съден.
Коментиран от #105
10:45 12.11.2026
102 Ами ако камбанарията на Кремъл
До коментар #100 от "Брежнев":гледа случващото се, браво на нея. Щото това се случва пред теб. Не е умно дас мразиш реалността и да си фен на пропаганда за глупаци. Тя е насочена да обира глупака. Но всеки според интелекта си.
10:46 12.11.2026
103 Тъпото руско говедо
10:47 12.11.2026
104 стоян георгиев
До коментар #99 от "Путин си е у тях":Донецк Луганск и крим са част от украйна.путин ги окупира и разруши като прогони около 10 милиона човека от градовете им.
Коментиран от #107
10:47 12.11.2026
105 Това стоенче
До коментар #101 от "стоян георгиев":се нарича тероризъм. Факт. Украйна е терористичен режим! Тежко и на Европа, като спре спонсорството на този тероризъм!
Коментиран от #108, #113, #129
10:47 12.11.2026
106 Историк
10:49 12.11.2026
107 Ами реалността е стоенче
До коментар #104 от "стоян георгиев":че Донецка и Луганска област обявиха автономия, заради укро тероризма и поискаха помощ от Русия. А тези земи са подарени от Русия! Стопанина се оказа лош.
Коментиран от #130
10:49 12.11.2026
108 Ама тя
До коментар #105 от "Това стоенче":Руската пропаганда има за цел глупака😄
Коментиран от #111
10:49 12.11.2026
109 Ъъъъ
10:49 12.11.2026
110 Тъпото руско говедо
До коментар #99 от "Путин си е у тях":Сингурно не руснаци са нападналите Украйна, а марсианците. Путин си бил дома... явно бункера ще му стане втори дом, съжалявате ли сега, че нападнахте Украйна или още не сте узрели за такова покаяние?
Коментиран от #112, #117
10:49 12.11.2026
111 Така е
До коментар #108 от "Ама тя":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
10:50 12.11.2026
112 Ами руснаците са в източна Украйна
До коментар #110 от "Тъпото руско говедо":а тя е обявила автономия и поискала помощ от Русия! Та така! Реалността винаги е обратна на пропагандата! 😄
10:52 12.11.2026
113 Ами един терорист по-малко тогава
До коментар #105 от "Това стоенче":Сега кажи браво на Украйна!Факт.
Другите да си знаят когато убиват деца кво ги чака.Факт.
Коментиран от #119
10:52 12.11.2026
114 Последния Софиянец
10:52 12.11.2026
115 Абе Драги ми Смехурко
До коментар #99 от "Путин си е у тях":Толкова си объркал рейса ,че си хванал към С.Котея.Русия ли не се бърка даже в изборите в САЩ се бърка.Вагнер воюва по цяла Африка.В близкото минало имаше голям износ на революция от СССР по цяла Южна Америка имаше партизани.Да не говорим за Виетнам,Лаос ,Кампучия ,Никарагуа.Ходил ли си да береш кафе в братска Никарагуа .Тук се обучаваха другари от Виетнам и Никарагуа учехме ги да стрелят.Мила малка Чи ки й ко затваряй Чоффф чи ца та нищо не знаеш.Да не говорим за Чечня 2 еойни Грузия ,Молдова.
Коментиран от #122
10:53 12.11.2026
116 Герги
До коментар #99 от "Путин си е у тях":къде у тях бе човек,ти да не живееш още в СССР...Украйна си е самостоятелна държава още от 90те...Сам виждаш от къде идват проблемите,от Русия и САЩ...и полека лека и Китай се напъва...
Коментиран от #125
10:53 12.11.2026
117 Мани го този
До коментар #110 от "Тъпото руско говедо":Една копейка надраска 100 коментари едно същи.
10:54 12.11.2026
118 Тъпото руско говедо
До коментар #92 от "Така е":Защото украинският народ защитавал своите бащини домове и семейства от руските войски, затова били глупави??? Това може да го каже само някой руснак с промит мозък. Много скоро Украйна ще празнува "Денят на победата над фашистка русия".
Коментиран от #128
10:54 12.11.2026
119 Ами мога само да съжалявам
До коментар #113 от "Ами един терорист по-малко тогава":падението на глупак, да е фен на тероризма в Украйна и ще ми е интересно като Европа спре да спонсорира този тероризъм и се обърне срещу нея, ко ще прави глупака и дали ще се радва.
Коментиран от #124, #126
10:54 12.11.2026
120 Урковци от Киев 🙊🙈🙉
10:54 12.11.2026
121 БКП
10:54 12.11.2026
122 След първото изречение
До коментар #115 от "Абе Драги ми Смехурко":не четох натам. Пропагандата е забавна, но само толкова. Не става за коментар. 😄
10:55 12.11.2026
123 ами
10:56 12.11.2026
124 Аааааа нема,нема
До коментар #119 от "Ами мога само да съжалявам":Помощ до пълна победа на Украйна!
Коментиран от #131
10:56 12.11.2026
125 Беше
До коментар #116 от "Герги":преди да си продаде суверенитета. Сега е собственост на господарите си на острова и зад океана и докато могат да източват милиарди от Европа, ще си унищожават Украйна!
10:57 12.11.2026
126 Дедо поп
До коментар #119 от "Ами мога само да съжалявам":Чадо ходиш ли на черква?
10:58 12.11.2026
127 Тъпото руско говедо
До коментар #86 от "Само дето":Това дето русия не искала да напада Украйна, но понеже билапомолена е поредната опорка от кремъл... когато русия иска да нападне някоясъседна държава тя си създава повод за това, толкова ли сте наивни да вярвате на приказките на кремъл???
10:58 12.11.2026
128 Защото украинският народ
До коментар #118 от "Тъпото руско говедо":го водеха с лъжи и му купиха суверенитета и сега други решават съдбата му. Но за жалост тези други на острова и зад океана ги интересуват парите на Европа, а не украинският народ. Той, колкото и да е жалко, е разходна норма за тях!
10:59 12.11.2026
129 стоян георгиев
До коментар #105 от "Това стоенче":Лак се нарича събарянето на жилищен блок в киев?
10:59 12.11.2026
130 стоян георгиев
До коментар #107 от "Ами реалността е стоенче":Обявили са автономия?как са я обявили?имало ли е разисквания избори взето ли е мнението на украинците в луганск и донецк?
11:01 12.11.2026
131 Помощ за какво
До коментар #124 от "Аааааа нема,нема":Ако ти е ясно, че Украйна няма и 0,1 % шанс, за какво помагаш с милиарди? Ще ти кажа. Да се унищожава Украйна, да умират хиляди и да тъпчеш касичката на САЩ с твоите пари! Не изглежда умно!
11:01 12.11.2026
132 кукузел
11:01 12.11.2026