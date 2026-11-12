Взрив на автомобил в Санкт Петербург: загина руски полковник

Полковник загина при взрив на автомобил в Шушари, район на Санкт Петербург. Взривът е станал на Колпинското шосе, когато военнослужещият е напускал двор с колата си.

По данни на „Фонтанка“ взривното устройство е било закрепено под дъното на автомобила. То се е задействало при излизането му от двора, а полковникът е загинал на място. По уточнени данни той е бил сам в колата.

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Първоначално е съобщено, че до военнослужещия е имало член на семейството, който е оцелял, но е бил ранен. По-късно тази информация е коригирана. Камери са заснели как мъжът излиза сам от дома си, качва се в автомобила и потегля. Видеозапис е запечатал и момента на взрива.

Районът е отцепен, на място работят служители на специалните служби, а движението по Колпинското шосе е ограничено. Издирва се човек, който може да е свързан с поставянето на самоделното взривно устройство. Няма официално съобщение за задържан или за предполагаем извършител.

Второ взривено превозно средство на същото шосе

На 27 август на Колпинското шосе беше взривен автомобил, в който пътуваха военнослужещ и съпругата му. Военният загина, а жената оцеля. И при този случай взривното устройство е било поставено под дъното на колата.

Тогава „Фонтанка“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че за поставянето на устройството е заподозряна 24-годишна рускиня. Според публикацията след взрива тя е заминала за Турция. Правоохранителните органи не са коментирали официално хода на разследването.

Към момента няма официално потвърждение дали двата взрива са свързани. Не са обявени и данни за мотивите или за самоличността на човека, поставил устройството при новия инцидент.

Източници: meduza.io, fontanka.ru