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Взрив на автомобил в Санкт Петербург: загина руски полковник
  Тема: Украйна

Взрив на автомобил в Санкт Петербург: загина руски полковник

12 Ноември, 2026 09:43 2 080 132

  • взрив на автомобил-
  • санкт петербург-
  • шушари-
  • военнослужещ-
  • колпинско шосе

Взривното устройство е било закрепено под дъното на колата. Полицията издирва човек, свързан с поставянето му

Взрив на автомобил в Санкт Петербург: загина руски полковник - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полковник загина при взрив на автомобил в Шушари, район на Санкт Петербург. Взривът е станал на Колпинското шосе, когато военнослужещият е напускал двор с колата си.

По данни на „Фонтанка“ взривното устройство е било закрепено под дъното на автомобила. То се е задействало при излизането му от двора, а полковникът е загинал на място. По уточнени данни той е бил сам в колата.

Още новини от Украйна

Първоначално е съобщено, че до военнослужещия е имало член на семейството, който е оцелял, но е бил ранен. По-късно тази информация е коригирана. Камери са заснели как мъжът излиза сам от дома си, качва се в автомобила и потегля. Видеозапис е запечатал и момента на взрива.

Районът е отцепен, на място работят служители на специалните служби, а движението по Колпинското шосе е ограничено. Издирва се човек, който може да е свързан с поставянето на самоделното взривно устройство. Няма официално съобщение за задържан или за предполагаем извършител.

Второ взривено превозно средство на същото шосе

На 27 август на Колпинското шосе беше взривен автомобил, в който пътуваха военнослужещ и съпругата му. Военният загина, а жената оцеля. И при този случай взривното устройство е било поставено под дъното на колата.

Тогава „Фонтанка“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че за поставянето на устройството е заподозряна 24-годишна рускиня. Според публикацията след взрива тя е заминала за Турция. Правоохранителните органи не са коментирали официално хода на разследването.

Към момента няма официално потвърждение дали двата взрива са свързани. Не са обявени и данни за мотивите или за самоличността на човека, поставил устройството при новия инцидент.

Източници: meduza.io, fontanka.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имало да става

    25 23 Отговор
    да е жив и здрав!

    Коментиран от #24, #49

    09:44 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бяха 6

    27 36 Отговор
    Остават 5.
    Този е един от бомбардиралите пункта за помощи в едно село в Украйна.

    Коментиран от #33, #56

    09:46 12.11.2026

  • 5 Баба ти

    46 25 Отговор
    Очевиден укра тероризъм.

    Коментиран от #41

    09:46 12.11.2026

  • 6 Права е Русия

    59 28 Отговор
    Украйна е терористичен и фашистки режим! Жалко за Европа да удари дъното да е спонсор на тероризъм. Историята показва, че след време терористите винаги се обръщат срещу спонсора си, като спонсора им ги изостави! Тежко и на Европа!

    Коментиран от #8, #16

    09:47 12.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    23 34 Отговор

    До коментар #2 от "Тероризъм":

    Киев кога пада че нещо се проточи?и да не мислиш че ще се размине не на някой от руските убийци където и да е?

    Коментиран от #13, #15, #75, #77

    09:49 12.11.2026

  • 11 Права е Русия

    36 23 Отговор

    До коментар #8 от "СЛАВА":

    Украйна е терористичен и фашистки режим! Жалко за Европа да удари дъното да е спонсор на тероризъм. Историята показва, че след време терористите винаги се обръщат срещу спонсора си, като спонсора им ги изостави! Тежко и на Европа!

    Коментиран от #17, #18

    09:49 12.11.2026

  • 12 Копейки,

    21 28 Отговор
    ГУР на Украйна ви знае всичките.

    09:50 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 урко

    28 21 Отговор

    До коментар #6 от "Права е Русия":

    Права е ,ама е стъпила на криво в чужда държава и ще сърба попарата

    Коментиран от #19

    09:51 12.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мишо

    28 18 Отговор

    До коментар #11 от "Права е Русия":

    Жалко за тебе и за България че има такива граждани

    Коментиран от #25

    09:52 12.11.2026

  • 19 Русия си е у тях

    16 24 Отговор

    До коментар #16 от "урко":

    Дай нещо ново!

    Коментиран от #26, #28, #39

    09:52 12.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Болшевик

    18 18 Отговор
    Ленин и Сталин на тая възраст са оби.али банки и взривявали влакове в Русия.
    А сега ги славим.

    09:53 12.11.2026

  • 24 Град Козлодуй

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Имало да става":

    Точен сте.Дано се възстанови човека.

    Коментиран от #94

    09:53 12.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Украйна е новата световна сила

    15 23 Отговор

    До коментар #19 от "Русия си е у тях":

    Новото няма да ти хареса, но свиквай

    Коментиран от #27, #31

    09:54 12.11.2026

  • 27 В отчаянието си

    22 16 Отговор

    До коментар #26 от "Украйна е новата световна сила":

    фашизма в Украйна отново опря до деца срещу Русия като през ВСВ!

    09:55 12.11.2026

  • 28 Русия си е у тях

    15 20 Отговор

    До коментар #19 от "Русия си е у тях":

    Пък я бият като шкембе от дувар.

    Коментиран от #29

    09:55 12.11.2026

  • 29 Така е

    18 8 Отговор

    До коментар #28 от "Русия си е у тях":

    Само защо фашизма в Украйна е толкова отчаян да опре до деца да тролят. Голяма трагедия!

    Коментиран от #36

    09:56 12.11.2026

  • 30 стоян георгиев

    21 19 Отговор
    Всеки руски терорист унивал цивилни се вкарва в специален списък и се преследва.само в последните десет дена това е трето убийство на подобен.

    Коментиран от #32

    09:57 12.11.2026

  • 31 Това е факт!

    14 12 Отговор

    До коментар #26 от "Украйна е новата световна сила":

    И то безспорен факт.

    09:57 12.11.2026

  • 32 Виждаш ли сега стоенче

    16 18 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    че Украйна е терористичен режим!

    Коментиран от #57, #71, #74

    09:58 12.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Чети👇

    19 17 Отговор

    До коментар #20 от "Права е Русия":

    С това управление Русия е екзистенциална опасност за мира в света и съществуването на цялото човечество.

    Коментиран от #37

    09:58 12.11.2026

  • 35 Гориил

    18 13 Отговор
    През 1914 г. Гаврило Принцип убива австрийския ерцхерцог Фридрих II, който е генерал от кавалерията от 1899 г. и адмирал на флота от 1913 г. Това не спасява Босна и Сърбия от срам и унижение. Двадесет милиона войници загиват в Първата световна война.От гледна точка на Москва, това е знак за паника, истерия и отчаяние. Ответен удар ще бъде неизбежен, носейки сълзи и скръб на Украйна.

    09:59 12.11.2026

  • 36 Ама русия

    14 13 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    Я бият като шкембе от дувар.И ти нищо не можеш да направиш.😂

    Коментиран от #38

    09:59 12.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така е

    11 12 Отговор

    До коментар #36 от "Ама русия":

    Затова само показваш трагедията си и отчаяният фашистки режим в Украйна. Тъпо, но факт. 😄

    10:00 12.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хората са казали

    15 6 Отговор
    Търсил-намерил.
    Точка.

    10:00 12.11.2026

  • 41 стоян

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Баба ти":

    До 5 ком - другар очевидно избиване на рузки военни лйотчици избиващи украинци чрез бомбардировки - този е втория още пет остават

    Коментиран от #45

    10:01 12.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    6 5 Отговор
    Мълчи.Само пацуууула е тук.

    10:04 12.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Едва ли

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Имало да става":

    с тероризъм може да се победи държава, която е дала 27 милиона жертви и е устояла и ще пребъде

    Коментиран от #52, #78

    10:05 12.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    9 12 Отговор
    Няма пощада за нацистите! Да бяха мислили, преди да разпалват войни! Дори да се крият в далечния тил, справедливото възмездие неизбежно ги застига!

    10:05 12.11.2026

  • 52 И защо е дала 27 милиона жертви?

    11 6 Отговор

    До коментар #49 от "Едва ли":

    Просто е трябвало да капитулира.Да?

    Коментиран от #60, #69

    10:07 12.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 да ти кажа честно

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Стоенче":

    И на мен ми е драго.

    Коментиран от #59

    10:08 12.11.2026

  • 55 да ти кажа честно Ай майкуууу

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Права е Русия":

    😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #61, #63

    10:09 12.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мирен гражданин

    5 3 Отговор
    Ами за мен не е неочаквано. Много палави полковници в ко о о чината!

    10:10 12.11.2026

  • 59 А на мен не стоенче

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "да ти кажа честно":

    Дори ми е гнусно да ви гледам как лазите в лъжи и се излагате. Не знам що за мерак имате да изглеждате толкова тъпо и да показвате отчаяността на фашизма в Украйна!

    10:11 12.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Съгурно живее

    5 3 Отговор
    На първия етаж и файда да скача от там няма.

    10:14 12.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ТероРРусия

    6 4 Отговор
    Ще гори .

    Факт.

    10:18 12.11.2026

  • 69 Драги

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "И защо е дала 27 милиона жертви?":

    украински ми рискоезичен братушко,
    на български, место "да?", се пише "нали така?".

    Коментиран от #82

    10:19 12.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Виждаш ли сега стоенче":

    Защо да е терористичен режим? Нима убийците на цивилни жени и деца не трябва да получат възмездие?

    Коментиран от #73

    10:20 12.11.2026

  • 72 Анонимен

    3 2 Отговор
    Пред силите за сигурност на Украина и МОСАД германската тайна полиция Гестапо пасти да яде.През ВСВ те не са действали по подобен начин.Шефът на тайната полиция Мюлер не е ползвал никога подобни прийоми.В последствие този образ заедно с Гестапо е омаскарен и окарикатурен от съвременниците.

    10:20 12.11.2026

  • 73 Защото стоенче

    6 5 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    това е тероризъм! Цивилизованите държави доказват обвинения и съдят. Тероризма стоенче е зло. Украйна е терористичен режим!

    Коментиран от #101

    10:22 12.11.2026

  • 74 Герги

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Виждаш ли сега стоенче":

    Сякаш нещо си объркан кой е агресора и кой жертвата в тази война.Всеки който участва в избиването на хора в друга държава ще бъде застигнат от Божията ръка...рано или късно..

    Коментиран от #79

    10:23 12.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Кой те фане

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Бе Стояне

    10:25 12.11.2026

  • 78 Това е

    5 4 Отговор

    До коментар #49 от "Едва ли":

    Отмъщениебретапако,а тероризъм са действията на москалите.

    Коментиран от #87

    10:25 12.11.2026

  • 79 Докато попиваш пропаганда

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Герги":

    и не гледаш случващото се, все ще си объркан! Войната е бизнес. Виж кой източва Европа и къде отиват парите, за да не повтаряш думички от пропагандата за глупаци.

    Коментиран от #85

    10:25 12.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Не са украинците.Рускини са

    4 2 Отговор
    Дъщери и вдовици на насилствено мобилизирани руснаци.

    10:26 12.11.2026

  • 82 Абе не учи кой как да пише

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Драги":

    Арееее

    Коментиран от #91

    10:28 12.11.2026

  • 83 Брежнев

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Тити на Кака":

    Няма честна игра при агресия...дошъл си да убиваш семейството ми,дали ще се надяваш на някакви правила от моя страна.

    Коментиран от #86

    10:28 12.11.2026

  • 84 Война е

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Тити на Кака":

    Мдааа.Не игра.

    10:31 12.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Само дето

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "Брежнев":

    наркомана в случаят убива семейството ти, а русия е помолена там да помогне. Различна е реалността от пропагандата! 😄

    Коментиран от #90, #100, #127

    10:32 12.11.2026

  • 87 разбирам

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "Това е":

    А отмъщение за какво?
    Всеки разумен човек знае, че Русия се отбранява.

    Коментиран от #95, #98

    10:33 12.11.2026

  • 88 Копейка

    2 1 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?Ще връщат ли лева?

    10:34 12.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Мъдреца

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Само дето":

    Да би мирно седяло,не би чудо видяло.

    Коментиран от #92

    10:35 12.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Мъдреца":

    Сега украинският народ пати от глупостта си.

    Коментиран от #118

    10:37 12.11.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Той си знае

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "разбирам":

    Защо си го е получил.

    10:40 12.11.2026

  • 96 Герги

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "Да бе чул Путин":

    Какъв е Путин че да се бърка в делата на друга държава..Господ ли е ...какъв е...това си е вътрешен проблем на Украйна..както по времето на Чеченската война се озъби на Запада...никой да не се меси,това си е вътрешен проблем на РФ...

    Коментиран от #99

    10:40 12.11.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Путин си е у тях

    2 3 Отговор

    До коментар #96 от "Герги":

    Бъркащите се в чужди държави и предизвикващи бедствия, нещастия и войни се нарича САЩ. Същите заради които Украйна днес се унищожава и източват Европа чрез корумпираните урсули и лъжи!

    Коментиран от #104, #110, #115, #116

    10:43 12.11.2026

  • 100 Брежнев

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Само дето":

    ..за теб е така защото гледаш от камбанарията на Кремъл...демек ,всичко е изкривено..

    Коментиран от #102

    10:44 12.11.2026

  • 101 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Защото стоенче":

    Въпросните убийци са осъдени в украински съд,но няма как да лежат в затвора за престъпленията си и единственото им възмездие е да се избиват в самата русия и да служат за пример на останалите мераклии за лесни пари в украйна.нито един от тях не би загинал ако се яви в украйна да бъде съден.

    Коментиран от #105

    10:45 12.11.2026

  • 102 Ами ако камбанарията на Кремъл

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Брежнев":

    гледа случващото се, браво на нея. Щото това се случва пред теб. Не е умно дас мразиш реалността и да си фен на пропаганда за глупаци. Тя е насочена да обира глупака. Но всеки според интелекта си.

    10:46 12.11.2026

  • 103 Тъпото руско говедо

    3 2 Отговор
    Задължително преди мобилизацията в русия, ще си организират атентат, който ще се опитат да го припишат на Украйна.... за да нахъсат руските орки по някакъв начин.

    10:47 12.11.2026

  • 104 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Путин си е у тях":

    Донецк Луганск и крим са част от украйна.путин ги окупира и разруши като прогони около 10 милиона човека от градовете им.

    Коментиран от #107

    10:47 12.11.2026

  • 105 Това стоенче

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "стоян георгиев":

    се нарича тероризъм. Факт. Украйна е терористичен режим! Тежко и на Европа, като спре спонсорството на този тероризъм!

    Коментиран от #108, #113, #129

    10:47 12.11.2026

  • 106 Историк

    2 1 Отговор
    Путин нали това иска.

    10:49 12.11.2026

  • 107 Ами реалността е стоенче

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "стоян георгиев":

    че Донецка и Луганска област обявиха автономия, заради укро тероризма и поискаха помощ от Русия. А тези земи са подарени от Русия! Стопанина се оказа лош.

    Коментиран от #130

    10:49 12.11.2026

  • 108 Ама тя

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Това стоенче":

    Руската пропаганда има за цел глупака😄

    Коментиран от #111

    10:49 12.11.2026

  • 109 Ъъъъ

    1 1 Отговор
    Много преди Тесла да направят летяща кола, в раша колите летят. Особено на генералите и военните.

    10:49 12.11.2026

  • 110 Тъпото руско говедо

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Путин си е у тях":

    Сингурно не руснаци са нападналите Украйна, а марсианците. Путин си бил дома... явно бункера ще му стане втори дом, съжалявате ли сега, че нападнахте Украйна или още не сте узрели за такова покаяние?

    Коментиран от #112, #117

    10:49 12.11.2026

  • 111 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ама тя":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    10:50 12.11.2026

  • 112 Ами руснаците са в източна Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Тъпото руско говедо":

    а тя е обявила автономия и поискала помощ от Русия! Та така! Реалността винаги е обратна на пропагандата! 😄

    10:52 12.11.2026

  • 113 Ами един терорист по-малко тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Това стоенче":

    Сега кажи браво на Украйна!Факт.
    Другите да си знаят когато убиват деца кво ги чака.Факт.

    Коментиран от #119

    10:52 12.11.2026

  • 114 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    пияните терористи ще бъдат закабзонени до крак, няма да им се разминбе.

    10:52 12.11.2026

  • 115 Абе Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Путин си е у тях":

    Толкова си объркал рейса ,че си хванал към С.Котея.Русия ли не се бърка даже в изборите в САЩ се бърка.Вагнер воюва по цяла Африка.В близкото минало имаше голям износ на революция от СССР по цяла Южна Америка имаше партизани.Да не говорим за Виетнам,Лаос ,Кампучия ,Никарагуа.Ходил ли си да береш кафе в братска Никарагуа .Тук се обучаваха другари от Виетнам и Никарагуа учехме ги да стрелят.Мила малка Чи ки й ко затваряй Чоффф чи ца та нищо не знаеш.Да не говорим за Чечня 2 еойни Грузия ,Молдова.

    Коментиран от #122

    10:53 12.11.2026

  • 116 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Путин си е у тях":

    къде у тях бе човек,ти да не живееш още в СССР...Украйна си е самостоятелна държава още от 90те...Сам виждаш от къде идват проблемите,от Русия и САЩ...и полека лека и Китай се напъва...

    Коментиран от #125

    10:53 12.11.2026

  • 117 Мани го този

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Тъпото руско говедо":

    Една копейка надраска 100 коментари едно същи.

    10:54 12.11.2026

  • 118 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Така е":

    Защото украинският народ защитавал своите бащини домове и семейства от руските войски, затова били глупави??? Това може да го каже само някой руснак с промит мозък. Много скоро Украйна ще празнува "Денят на победата над фашистка русия".

    Коментиран от #128

    10:54 12.11.2026

  • 119 Ами мога само да съжалявам

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "Ами един терорист по-малко тогава":

    падението на глупак, да е фен на тероризма в Украйна и ще ми е интересно като Европа спре да спонсорира този тероризъм и се обърне срещу нея, ко ще прави глупака и дали ще се радва.

    Коментиран от #124, #126

    10:54 12.11.2026

  • 120 Урковци от Киев 🙊🙈🙉

    1 1 Отговор
    Ако ни изпратите още 50-60 милиарда ще подготвим още терористични атентати . Побързайте , че украинците привършват

    10:54 12.11.2026

  • 121 БКП

    1 0 Отговор
    Другарите от "прогресивна" България плачат за руския фашист

    10:54 12.11.2026

  • 122 След първото изречение

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Абе Драги ми Смехурко":

    не четох натам. Пропагандата е забавна, но само толкова. Не става за коментар. 😄

    10:55 12.11.2026

  • 123 ами

    0 0 Отговор
    украинските миротворци в действие.....

    10:56 12.11.2026

  • 124 Аааааа нема,нема

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ами мога само да съжалявам":

    Помощ до пълна победа на Украйна!

    Коментиран от #131

    10:56 12.11.2026

  • 125 Беше

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Герги":

    преди да си продаде суверенитета. Сега е собственост на господарите си на острова и зад океана и докато могат да източват милиарди от Европа, ще си унищожават Украйна!

    10:57 12.11.2026

  • 126 Дедо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ами мога само да съжалявам":

    Чадо ходиш ли на черква?

    10:58 12.11.2026

  • 127 Тъпото руско говедо

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Само дето":

    Това дето русия не искала да напада Украйна, но понеже билапомолена е поредната опорка от кремъл... когато русия иска да нападне някоясъседна държава тя си създава повод за това, толкова ли сте наивни да вярвате на приказките на кремъл???

    10:58 12.11.2026

  • 128 Защото украинският народ

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Тъпото руско говедо":

    го водеха с лъжи и му купиха суверенитета и сега други решават съдбата му. Но за жалост тези други на острова и зад океана ги интересуват парите на Европа, а не украинският народ. Той, колкото и да е жалко, е разходна норма за тях!

    10:59 12.11.2026

  • 129 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Това стоенче":

    Лак се нарича събарянето на жилищен блок в киев?

    10:59 12.11.2026

  • 130 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Ами реалността е стоенче":

    Обявили са автономия?как са я обявили?имало ли е разисквания избори взето ли е мнението на украинците в луганск и донецк?

    11:01 12.11.2026

  • 131 Помощ за какво

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Аааааа нема,нема":

    Ако ти е ясно, че Украйна няма и 0,1 % шанс, за какво помагаш с милиарди? Ще ти кажа. Да се унищожава Украйна, да умират хиляди и да тъпчеш касичката на САЩ с твоите пари! Не изглежда умно!

    11:01 12.11.2026

  • 132 кукузел

    0 0 Отговор
    Това е цялото "възпиране" на РФ, за сметка на киевляни.

    11:01 12.11.2026

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