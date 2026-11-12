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Окупираният Крим може да се превърне в пустиня: Украйна посочи причината
  Тема: Украйна

Окупираният Крим може да се превърне в пустиня: Украйна посочи причината

12 Ноември, 2026 14:37 1 084 32

  • крим-
  • водна криза-
  • подземни води-
  • севернокримски канал-
  • гур

Подземните източници се изтощават, а водохранилищата се свиват с началото на сухия сезон. Разузнаването предупреждава за засоляване на водите и деградация на земите

Окупираният Крим може да се превърне в пустиня: Украйна посочи причината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водната криза в окупирания Крим се задълбочава, въпреки временното увеличение на запасите след по-обилни валежи и снеготопене. Главното управление на разузнаването на Украйна предупреждава, че засиленият добив от подземни източници изтощава водоносните хоризонти, повишава минерализацията на водата и създава риск от засоляване на земите.

В началото на октомври средната запълненост на водохранилищата на полуострова е била около 45%. На 9 октомври водохранилищата с естествен отток са съдържали 148,4 млн. куб. м вода – повече от два пъти над равнището за същия период на предходната година.

Това увеличение обаче не компенсира текущото потребление. Ежедневно във водохранилищата постъпват около 138 хил. куб. м вода, докато разходът достига 455 хил. куб. м. Според ГУР 81% от изразходваното количество се използва за водоснабдяване, а останалите 19% се губят чрез изпарение и просмукване в почвата.

„Водата се изразходва повече от три пъти по-бързо, отколкото постъпва“, заявява украинското разузнаване.

Водохранилища почти без вода

Още по-тежко е положението при водохранилищата, чието напълване зависи от външни източници. Общият им запас е намалял от около 35 млн. куб. м в началото на септември до 31,6 млн. куб. м в началото на октомври – спад от приблизително 10% за месец.

Межгорното водохранилище е запълнено само на 0,2% от проектния си обем и според ГУР практически е загубило ролята си на пълноценен източник на водоснабдяване. При ниски нива водовземането се затруднява заради затлачване, а качеството на водата в придънните слоеве се влошава.

Зависимост от подземните води

Проблемите са свързани и с ограниченото използване на Севернокримския канал. Според ГУР след разрушаването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ през юни 2023 г. Каховското водохранилище е изчезнало, а каналът е останал без основния си източник на захранване. Магистралната част и северният клон до Джанкой са без вода, докато източният клон се използва за пренос на вода от артезиански сондажи към Феодосия и Керч.

Тази схема води до значителни загуби. При преноса на по-малки количества подземна вода по канал, проектиран за големи обеми днепърска вода, се губят между 40 и 45% от ресурса заради изпарение и филтрация.

Към началото на октомври от трите основни артезиански водозабора – Нежински, Просторненски и Новогригоровски – са добити общо 19,6 млн. куб. м вода. ГУР предупреждава, че прекомерното изпомпване понижава нивото на водоносните хоризонти и създава условия за навлизане на солена вода в подземните запаси, особено в крайбрежните райони.

Най-тежка остава ситуацията в източната част на Крим, където е въведен режим на икономия на прясна вода и са ограничени доставките за промишлени и рекреационни обекти. При суша, аварии или критичен спад на запасите отделни населени места се снабдяват с водоноски.

Според украинското разузнаване продължителното понижаване на подземните води и натрупването на соли може да доведе до деградация на земеделски земи, увреждане на екосистемите и появата на почви със свойства на солончаци.

Източници: unian.net


Украйна
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