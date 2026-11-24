На Кримския полуостров ще бъде въведен режим на електроснабдяването за срок от 10 дни, считано от 25 ноември. Мощността ще бъде намалена с 30 процента между 8:00 и 21:00 часа местно време, съобщи назначеният от Москва ръководител на анексираната от Русия територия Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс.

Най-сериозни ограничения се очакват между 12:00 и 15:00 часа местно време. В България това съответства на периода от 11:00 до 14:00 часа.

Като причина за режима Аксьонов посочи „спешни ремонтни дейности“ на аварийните служби. По думите му ограниченията са необходими заради работата по електроенергийната система на полуострова.

Нови прекъсвания след проблеми с електроснабдяването

Електроснабдяването в Крим вече беше прекъсвано през ноември. Въвеждането на нов режим идва на фона на продължаващи затруднения с подаването на електроенергия към полуострова.

Ситуацията беше допълнително усложнена от украинските удари по Кримския мост, който свързва Русия с Крим над Керченския проток, отбелязва Ройтерс. Атаките по съоръжението са посочени като един от факторите, които са утежнили обстановката с електроснабдяването.

Крим беше анексиран от Русия през 2014 година. Киев и международната общност не признават анексията, а полуостровът остава в центъра на продължаващия конфликт между Русия и Украйна.

Режимът е обявен за период от не повече от 10 дни, като посоченият график предвижда намаляване на електроснабдяването през дневните часове. Най-силно засегнат се очаква да бъде периодът на пиково потребление около обед.