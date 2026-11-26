Северна Корея временно е спряла военната подкрепа за Русия, включително доставките на балистични ракети KN-23 и артилерийски боеприпаси. Ограниченията включват и забрана за използване на въздушното пространство на КНДР от руски военно-транспортни самолети. Това съобщи Главното управление на разузнаването на Украйна.

Според украинското разузнаване решението е взето лично от севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Причината е напрежение, възникнало през октомври след изявление на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко. Той е заявил, че Москва може да съдейства за деескалация на отношенията между Сеул и Пхенян.

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„Тези заявления не съответстват на характера на съюзническите договорености между двете държави“, е заявила севернокорейската външна министърка Чхве Сон Хи според ГУР.

По данни на украинското разузнаване Чхве Сон Хи е поискала обяснения за руската политика към Южна Корея и е обявила временното преустановяване на военната подкрепа за Москва. Пхенян също забавя изпълнението на руското искане севернокорейският контингент в Русия да бъде увеличен от 8500 до 50 000 военнослужещи.

Севернокорейски части остават в Русия

Въпреки ограниченията подразделения на 11-и корпус на специалните сили на КНДР продължават да служат в Курска област, където са разположени във втория ешелон на руската групировка „Курск“.

От средата на лятото във Воронежка област се намира и севернокорейско ракетно подразделение. ГУР твърди, че руската армия го използва за нанасяне на удари по Украйна. Подразделението действа в състава на 112-а ракетна бригада на 1-ва танкова армия на Московския военен окръг.

Украинското разузнаване оценява загубите на севернокорейския контингент в боевете в Курска област на 7058 военнослужещи. От тях 2251 са определени като безвъзвратни загуби, а останалите са ранени. Данните са оценка на ГУР и не са потвърдени от руската или севернокорейската страна.

Пречки пред сътрудничеството

Според ГУР разширяването на военното сътрудничество между Москва и Пхенян в момента е ограничено. Сред посочените причини са ниската оперативна съвместимост на подразделенията, езиковата бариера, недостигът на преводачи и липсата на достатъчна логистична подкрепа от Северна Корея.

Украинското разузнаване твърди още, че висшето руско военно командване се отнася пренебрежително към севернокорейските военнослужещи и ги възприема като политически наложено бреме. Към момента няма публична реакция от Москва или Пхенян на съобщението за временното спиране на доставките.

Източници: unian.net