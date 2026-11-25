Разрушаването на автомобилната част на Кримския мост е сериозен символичен и политически удар за Москва, но военните последици за Русия вероятно ще останат ограничени основно до юга на Украйна. Това е оценката на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI).

„Няма съмнение, че Крим е важна военна и политическа база за Русия“, посочват анализаторите. Според тях обаче ролята на полуострова в руската военна логистика се е променила заради продължаващите украински атаки срещу инфраструктурата през последната година.

Железницата не може да поеме целия трафик

Украинската атака срещу автомобилната част беше извършена в нощта срещу 16 ноември, а на 17 ноември последва нов удар. След това движението по автомобилния участък беше спряно, а част от конструкцията се срути. Според RUSI, ако мостът остане неизползваем няколко месеца или до година, трафикът ще бъде пренасочен към железопътната връзка, фериботите и сухопътния маршрут през Русия.

Железопътният мост през Керченския проток обаче е проектиран с ограничена товароносимост и не може внезапно да поеме целия обем товари, необходим за снабдяването на Крим. Фериботните линии до полуострова и без това до голяма степен са извън експлоатация.

Другата възможност е използването на трасето Р-280, известно като пътя „Новоросия“. То се намира на повече от 100 километра от фронтовата линия, но през тази година е било многократно атакувано с украински дронове. Това е довело до задръствания и по-високи разходи за логистичните оператори.

Най-силен ефект се очаква в Херсонска и Запорожка област

RUSI оценява, че Русия отдавна не разчита основно на Кримския мост за военни превози. До 2024 г. по него е била прекратена по-голямата част от доставките на военни товари. Снабдяването на окупираните части от Донецка и Луганска област се извършва главно по железница от руска територия.

По-осезаеми последици се очакват в Херсонска и Запорожка област, където руските сили са получавали продоволствие от Крим по железопътен път. Връзката все още работи, но всяко допълнително натоварване увеличава риска от забавяния и недостиг. Според анализа руското централизирано разпределение на ресурсите може временно да остави части от войските с намалени доставки, преди да бъдат предприети преразпределение или предислокация.

Отломките от срутения участък в плитките води на пролива затрудняват и движението на големи плавателни съдове. Това временно ограничава достъпа до зърнените терминали в окупираните Бердянск и Мариупол през Азовско и Черно море.

Според RUSI операцията е имала и ясно политическо измерение. Тя е извършена непосредствено преди посещението на Владимир Путин в Китай, където той трябваше да участва в среща с Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Анализаторите посочват, че мостът е бил представян като знак за физическия и политическия контрол на Русия над Крим.

След повторната атака назначеният от Москва ръководител на окупирания Крим Сергей Аксьонов потвърди спирането на движението. Говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук заяви, че падналата конструкция е блокирала Керч-Еникалския канал.

Източници: unian.net