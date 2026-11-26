Русия постоянно атакува мостовете на Украйна – не само в Киев, а и в регионите Одеса и Запорожие, както и близо до фронта. Нападенията срещу ключови мостове в Киев са най-вече с цел да поставят под още по-голям натиск цивилното население, смята експертът по инфраструктурата Андрий Корецки, цитиран от АРД. Атаките създават транспортен хаос и задръствания, продължаващи с часове.

Нужда от все повече ремонти

Мнозина вече се опасяват, че Русия би могла да удари мостовете така тежко, че окончателно да ги разруши. Корецки казва пред германската обществена медия, че ако нападенията и проблемите се увеличат, украинците ще има нужда от все повече време за ремонти. „Дори да разполагаме с необходимите ресурси за възстановяването, работата изисква все повече време. Колкото по-големи са щетите, толкова по-дълго продължава отстраняването им.“

След последната атака с балистични ракети срещу Киев кметът Кличко призова хората по възможност да работят от вкъщи. Голяма част от населението на тримилионния град използва мостовете ежедневно. Разрушаването им не само ще изправи Киев пред огромни предизвикателства, но може да даде отражение и върху веригите за доставки на стоки в цялата страна, посочва АРД.

Заплахата от пълно разрушаване е по-скоро малка

Киев за момента не разполага с подходящи алтернативи – останалите маршрути са много обиколни. Но заплахата от цялостно разрушаване на мостовете в украинската столица е по-скоро малка, изтъква експертът Корецки. Мостовете са много устойчиви съоръжения и е много трудно да бъдат до такава степен разрушени, че изобщо да не могат да се използват. „Разбира се, това не е напълно невъзможно, но е много сложно. Все пак няма да е коректно, ако не се каже, че Русия е в състояние да направи и това.“

Наскоро Украйна успя частично да разруши моста към Крим, който свързва анексирания полуостров с континентална Русия, припомня АРД. Част от шосето за автомобилното движение се срина в морето, а железопътният участък може все още да се използва, но само с големи ограничения заради нанесените щети.

Това увеличава логистичните проблеми на руските окупатори в Южна Украйна, тъй като руската военна логистика функционира най-вече по релси, изтъква украинският експерт по сигурността Олексий Мелник. Русия не е в състояние да замести изцяло железниците с автомобилeн транспорт. Причините за това са много. „На първо място не достигат камиони и шофьори, а товарният им капацитет е ограничен. Към това се добавя украинският огън по цялата отсечка от руската суша по левия бряг на Днепър.“

Големи задръствания в окупираната част от Украйна

Миналата седмица украинската армия атакува мостове на редица места в окупираната част от Украйна. На руските окупационни части им се наложи да минават по продължителни обиколни маршрути, каза украинският анализатор Петро Андрюшченко. Според него шосетата са претоварени, имало големи задръствания. А по основните трасета украинската армия ежедневно атакува камионите, осигуряващи доставки за руската армия, допълва Андрюшченко – най-вече по трасето от Мариупол към Донецк или между Луганск и Донецк.

"По транспортния коридор по суша, по който се превозват доставките за Крим, има много попадения, много паника, а сега и все повече автомобили. Заради това движението се забавя, а това улеснява украинските удари.“

Психологически ефект срещу пропагандата

Ударите имат предимно психологически ефект, смята Андрюшченко. Тъй като сега все повече хора, които трябва да пътуват от Крим през коридора по суша, виждат изгорелите коли покрай шосето. Тези гледки влизат в противоречие с руската пропаганда, цитира неговите думи АРД.

Експертът по сигурността Мелник не смята, че руската логистика в Южна Украйна е пред срив. Но руските части могат да бъдат отслабени, което ще открие нови възможности за украински нападения, твърди Мелник. Наред с водата и храната, руската армия има нужда и от огромни количества горива и муниции. „След няколко седмици ще стане ясно какви конкретни отражения върху руската логистика ще имат разрушенията по Кримския мост.“

Автор: Ребека Барт ARD