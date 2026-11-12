Стрелецът във Вашингтон е мъртъв, петима са простреляни

Петима души са били простреляни в квартал Логан Съркъл във Вашингтон, като един от тях е починал, съобщи временно изпълняващият длъжността началник на столичната полиция Джефри Каръл. Заподозреният се е барикадирал в близка жилищна сграда, а по-късно се е прострелял. Смъртта му е потвърдена от служител на правоохранителните органи, който не е упълномощен да говори публично по разследването.

Стрелбата е започнала около 8:00 часа местно време в района на 15-а и „П“ улица, на приблизително 1,6 километра северно от Белия дом. Според полицията един от пострадалите е бил прострелян във фитнес център, а заподозреният е стрелял и извън сградата. Друг човек е бил прострелян в асансьор на паркинг, преди мъжът да се укрие на висок етаж в жилищен блок.

„Имаме представа кой е. Смятаме, че е имал някакъв конфликт с управлението на жилищния комплекс“, каза Каръл на пресконференция. Той посочи, че заподозреният е бял мъж, но не съобщи други данни за самоличността му. Не беше уточнено и какво е било състоянието му след самопрострелването, преди да бъде потвърдена смъртта му.

Полиция и федерални служби отцепиха района

След сигналите за стрелбата в Логан Съркъл бяха изпратени екипи на специалните полицейски части. Част от 15-а улица беше затворена, а властите призоваха гражданите да избягват района. Близките училища бяха поставени под блокада, като на ученици и служители временно не беше разрешено да напускат сградите.

В разследването участват и федерални служби, сред които Бюрото за алкохол, тютюн, оръжия и експлозиви и ФБР. Полицията проверява причините за нападението, включително посочения от Каръл конфликт с управлението на сградата. Кметът на Вашингтон Мюриел Баузър заяви, че Белият дом е бил информиран, след като кризата е приключила.

Източници: apnews.com, nbcwashington.com, marketscreener.com