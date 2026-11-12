Най-малко 8 са загинали при срутването на сградата в Бруклин

Най-малко осем души са загинали при срутването на триетажна сграда в квартал Флатбуш, Бруклин. Спасителни екипи продължават да претърсват руините за хора, които може да са останали под отломките.

Сградата се срути следобед в сряда в съседен изкоп, където е имало строителна дейност. Първият сигнал е подаден в 16:01 часа местно време. На място са изпратени около 250 пожарникари и служители на спешната помощ.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи за осем загинали и най-малко 17 ранени, сред които трима пожарникари. FDNY посочи по-късно общо 19 пострадали. Разликата в броя се дължи на различните етапи на отчитане на пострадалите.

Сред ранените има седем деца, но властите не са уточнили дали някое от тях е сред загиналите. Четирима от извадените от руините са били строителни работници. Спасителната операция продължава при условия, които пожарната комисарка Лилиан Бонсиньор определи като „мащабна техническа спасителна операция“.

Сградата се е сринала в строителен изкоп

Срутената постройка се намира на 1321 Flatbush Avenue, близо до Bedford Avenue. До нея е имало строителен обект на 2625 Bedford Avenue, където преди инцидента са се извършвали изкопни работи. Срутилата се конструкция е запълнила изкопа с тухли, дървени елементи и други отломки.

Градските строителни власти и правоохранителните органи разследват причината за инцидента. ABC7 New York съобщи, че в регистрите е отбелязано нарушение от април, свързано със строителния обект. Заповед за спиране на работата е била нарушена, но по-късно случаят е бил уреден. Засега няма официално заключение, че това е причинило срутването.

При спасителните действия са използвани кучета, дронове и техника за внимателно отстраняване на отломките. Екипите работят бавно, за да не предизвикат ново разместване на конструкцията и да не застрашат хората под нея или самите спасители.

Разследването продължава

Кметът Мамдани заяви: „Няма думи за загуба от такъв мащаб. Сърцето ми е със семействата и близките на загиналите и ранените.“ Той призова гражданите да избягват района, докато спасителните и аварийните дейности продължават.

Flatbush Avenue и няколко околни улици остават затворени. Инспектори проверяват и съседни сгради за структурни повреди. Властите все още не са обявили кога районът ще бъде отворен и кога ще бъде представен окончателен доклад за причините за срутването.

Източници: apnews.com, abcnews.com, theguardian.com