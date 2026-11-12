Търсенето на оцелели продължава след срутването в Бруклин

Спасителната операция след срутването на триетажна жилищна сграда в Бруклин продължава. Осем души са загинали, а най-малко 18 са ранени, включително четирима пожарникари, съобщиха властите в Ню Йорк. Първоначално беше съобщено за 17 пострадали, но по-късните данни посочват 18 ранени.

Две от жертвите са деца. Сред загиналите има и двама строителни работници, съобщи кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани. Причината за инцидента все още не е установена и се разследва от градския департамент по строителството и правоохранителните органи.

Спасителите продължават да работят под отломките

Сградата на адрес 1321 „Флатбуш авеню“ в квартал Флатбуш се е срутила около 16:01 часа местно време на 11 ноември. Тя е рухнала в прилежащ изкоп на съседен строителен обект, където по това време е имало работници.

На място са изпратени над 250 пожарникари и служители на спешната помощ. Екипите използват багери и друга тежка техника, за да повдигат големи части от развалините. В операцията участват и кучета на пожарната и полицията, а спасителите работят с електрически резачки и ръчни инструменти.

„Не сме преминали от спасителни към възстановителни действия. Все още сме във фазата на издирване и спасяване“, заяви комисарят на пожарната служба на Ню Йорк Лилиан Бонзиньор.

По думите ѝ екипите ще останат на място, докато не се уверят, че под отломките няма повече хора. Спасителните действия са затруднени от нестабилността на разрушения терен и от опасността от вторично срутване. Очаква се операцията да продължи още няколко дни.

Проверяват строителния обект

Според данните на градските власти на съседния терен са се извършвали изкопни работи. През март инспектори са издали заповед за спиране на разрушителни дейности заради липса на достатъчна защита за съседните сгради. При последваща проверка през април е установено, че работата е продължила в нарушение на заповедта. Тя е отменена през май, след като са отстранени посочените нарушения.

Нюйоркският департамент по строителството започна разследване, което трябва да установи дали изкопните дейности са допринесли за срутването. Градските власти са започнали и проверки на около 100 други строителни обекта, свързани с пет компании, работили на мястото на инцидента.

Източници: apnews.com, abcnews.com, washingtonpost.com