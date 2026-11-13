Новини
Свят »
САЩ »
Товарен кораб удари мост над река Делауеър в САЩ

Товарен кораб удари мост над река Делауеър в САЩ

13 Ноември, 2026 03:14 146 1

  • река делауеър-
  • мост такъни–палмира-
  • филаделфия-
  • товарен кораб-
  • пътен трафик

Мостът Такъни–Палмира е затворен за автомобили и пешеходци, а инцидентът предизвика сериозни задръствания край Филаделфия. Няма съобщения за пострадали

Товарен кораб удари мост над река Делауеър в САЩ - 1
Снимка: krqe.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Товарен кораб удари моста Такъни–Палмира над река Делауеър, свързващ Филаделфия с Палмира в щата Ню Джърси. Съоръжението е затворено за автомобилно и пешеходно движение, а сблъсъкът предизвика сериозни задръствания от страната на Филаделфия. Няма съобщения за пострадали, заяви депутатът от Пенсилвания Ед Нийлсън.

Инцидентът е станал около 13:15 часа местно време, докато подвижната част на моста е била отворена за преминаване на плавателни съдове. По данни на бреговата охрана на САЩ след удара корабът е бил оставен на кей на компанията „Киндер Морган“ в Бристол, Пенсилвания, където е започнала проверка. Името на плавателния съд, както и данни за неговия собственик и оператор, не са оповестени.

Движението остава спряно

Мостът е дълъг 3659 фута, или около 1115 метра, и пренася път 73 между Палмира и квартал Такъни в североизточната част на Филаделфия. Той има три ленти за движение – две към Филаделфия и една към Ню Джърси. Според оценки за 2025 г. през съоръжението могат да преминават до около 76 200 превозни средства дневно.

„Автомобилистите, които планират да пътуват към Ню Джърси, са силно насърчени да изберат алтернативен маршрут и да предвидят допълнително време“, заяви Нийлсън. Той предупреди и за значително по-натоварен трафик при останалите мостове над река Делауеър.

По информация на CBS Philadelphia екипи са извършвали оглед и ремонт на съоръжението, но не е съобщено кога то ще бъде отворено отново. Причината за сблъсъка също не е обявена. Мостът, открит през 1929 г., остава затворен до второ нареждане.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, ny1.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ