Товарен кораб удари мост над река Делауеър в САЩ

Товарен кораб удари моста Такъни–Палмира над река Делауеър, свързващ Филаделфия с Палмира в щата Ню Джърси. Съоръжението е затворено за автомобилно и пешеходно движение, а сблъсъкът предизвика сериозни задръствания от страната на Филаделфия. Няма съобщения за пострадали, заяви депутатът от Пенсилвания Ед Нийлсън.

Инцидентът е станал около 13:15 часа местно време, докато подвижната част на моста е била отворена за преминаване на плавателни съдове. По данни на бреговата охрана на САЩ след удара корабът е бил оставен на кей на компанията „Киндер Морган“ в Бристол, Пенсилвания, където е започнала проверка. Името на плавателния съд, както и данни за неговия собственик и оператор, не са оповестени.

Движението остава спряно

Мостът е дълъг 3659 фута, или около 1115 метра, и пренася път 73 между Палмира и квартал Такъни в североизточната част на Филаделфия. Той има три ленти за движение – две към Филаделфия и една към Ню Джърси. Според оценки за 2025 г. през съоръжението могат да преминават до около 76 200 превозни средства дневно.

„Автомобилистите, които планират да пътуват към Ню Джърси, са силно насърчени да изберат алтернативен маршрут и да предвидят допълнително време“, заяви Нийлсън. Той предупреди и за значително по-натоварен трафик при останалите мостове над река Делауеър.

По информация на CBS Philadelphia екипи са извършвали оглед и ремонт на съоръжението, но не е съобщено кога то ще бъде отворено отново. Причината за сблъсъка също не е обявена. Мостът, открит през 1929 г., остава затворен до второ нареждане.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, ny1.com