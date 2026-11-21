Два безпилотни летателни апарата са атакували товарен кораб, който е пътувал към Калининград, във Финския залив. Инцидентът е станал в неутрални води, на три морски мили от границата на Русия, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко.

„В момента се извършва евакуация на екипажа. Последиците се уточняват“, заяви Дрозденко.

Към момента не са съобщени името на кораба, неговият флаг и превозваният товар. Няма официални данни за загинали или ранени членове на екипажа, нито за потъване на плавателния съд. Не е установено кой стои зад атаката.

Евакуацията на екипажа продължава, а информацията за състоянието на кораба и евентуалните щети се очаква да бъде допълнена.

Източници: rbc.ru