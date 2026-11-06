Русия обяви, че е поразила товарен кораб в Одеса

Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са поразили товарен кораб в пристанището на украинския черноморски град Одеса. Според руското ведомство плавателният съд е доставял на Украйна товари с двойно предназначение, част от които са били предназначени за нуждите на украинската армия.

„В пристанището на Одеса е поразен товарен кораб, доставящ на Украйна товари с двойно предназначение“, се казва в съобщението на руското министерство на отбраната, публикувано в приложението Телеграм и цитирано от ТАСС.

Не са посочени името на кораба, неговият флаг, видът и количеството на товара. В съобщението няма данни за жертви, ранени или мащаба на щетите, а в публикацията не е представено потвърждение от украинските власти.

Съобщение и за удар в Киевска област

Руското министерство на отбраната съобщи и за удар, нанесен през нощта по акумулаторен парк в Киевска област. Според ведомството обектът се намира в Бяла църква и е снабдявал с електроенергия обекти от украинския военно-промишлен комплекс.

„В резултат на ударите в Киевска област, в населеното място Бяла църква е поразен акумулаторен парк за съхранение на електроенергия, който е снабдявал обекти от военно-промишления комплекс на Украйна“, се казва в руската сводка.

И за двата обекта руската страна не съобщава допълнителни подробности за използваните средства за поразяване и за последиците от ударите.