Русия обяви, че е поразила товарен кораб в Одеса

Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са поразили товарен кораб в пристанището на украинския черноморски град Одеса. Според руското ведомство плавателният съд е доставял на Украйна товари с двойно предназначение, част от които са били предназначени за нуждите на украинската армия.
„В пристанището на Одеса е поразен товарен кораб, доставящ на Украйна товари с двойно предназначение“, се казва в съобщението на руското министерство на отбраната, публикувано в приложението Телеграм и цитирано от ТАСС.
Не са посочени името на кораба, неговият флаг, видът и количеството на товара. В съобщението няма данни за жертви, ранени или мащаба на щетите, а в публикацията не е представено потвърждение от украинските власти.
Съобщение и за удар в Киевска област
Руското министерство на отбраната съобщи и за удар, нанесен през нощта по акумулаторен парк в Киевска област. Според ведомството обектът се намира в Бяла църква и е снабдявал с електроенергия обекти от украинския военно-промишлен комплекс.„В резултат на ударите в Киевска област, в населеното място Бяла църква е поразен акумулаторен парк за съхранение на електроенергия, който е снабдявал обекти от военно-промишления комплекс на Украйна“, се казва в руската сводка.
И за двата обекта руската страна не съобщава допълнителни подробности за използваните средства за поразяване и за последиците от ударите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Антирашист 5029
09:03 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 просто статистика
Така е за последните 3 месеца.
Коментиран от #8
09:44 06.11.2026
8 Европеец
До коментар #7 от "просто статистика":Преди изборите беше голяма олелия с тия кораби и дронове.....уж разследване, уж френски разузнавателен самолет и накрая мълчание...... И досега няма информация дали са руски удари или украинска и Мало британска провокация.... Което навежда на мисълта, че първото твърдение отпада.....
10:01 06.11.2026
9 отец Щирлиц
10:04 06.11.2026
10 Смрадев
10:06 06.11.2026