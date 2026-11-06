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Русия обяви, че е поразила товарен кораб в Одеса
  Тема: Украйна

Русия обяви, че е поразила товарен кораб в Одеса

6 Ноември, 2026 08:45 1 084 10

  • одеса-
  • украйна-
  • русия-
  • товарен кораб-
  • киевска област

Москва твърди, че плавателният съд е превозвал товари с двойно предназначение за украинската армия. Руското военно ведомство съобщи и за удар по акумулаторен парк в Киевска област

Русия обяви, че е поразила товарен кораб в Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са поразили товарен кораб в пристанището на украинския черноморски град Одеса. Според руското ведомство плавателният съд е доставял на Украйна товари с двойно предназначение, част от които са били предназначени за нуждите на украинската армия.

„В пристанището на Одеса е поразен товарен кораб, доставящ на Украйна товари с двойно предназначение“, се казва в съобщението на руското министерство на отбраната, публикувано в приложението Телеграм и цитирано от ТАСС.

Не са посочени името на кораба, неговият флаг, видът и количеството на товара. В съобщението няма данни за жертви, ранени или мащаба на щетите, а в публикацията не е представено потвърждение от украинските власти.

Съобщение и за удар в Киевска област

Руското министерство на отбраната съобщи и за удар, нанесен през нощта по акумулаторен парк в Киевска област. Според ведомството обектът се намира в Бяла църква и е снабдявал с електроенергия обекти от украинския военно-промишлен комплекс.

„В резултат на ударите в Киевска област, в населеното място Бяла църква е поразен акумулаторен парк за съхранение на електроенергия, който е снабдявал обекти от военно-промишления комплекс на Украйна“, се казва в руската сводка.

И за двата обекта руската страна не съобщава допълнителни подробности за използваните средства за поразяване и за последиците от ударите.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Антирашист 5029

    4 6 Отговор
    Според фашистка просия всичкиосвен нея са загубили разсъдъка си ! С други думи ,ние никога не сме виновни !

    09:03 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 просто статистика

    1 0 Отговор
    Средно на денонощие се пада повече от един ударен кораб плаващ към Украина.
    Така е за последните 3 месеца.

    Коментиран от #8

    09:44 06.11.2026

  • 8 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "просто статистика":

    Преди изборите беше голяма олелия с тия кораби и дронове.....уж разследване, уж френски разузнавателен самолет и накрая мълчание...... И досега няма информация дали са руски удари или украинска и Мало британска провокация.... Което навежда на мисълта, че първото твърдение отпада.....

    10:01 06.11.2026

  • 9 отец Щирлиц

    0 0 Отговор
    В Одеса вече няма българи, Зеления ги прати за пушечно месо.

    10:04 06.11.2026

  • 10 Смрадев

    0 0 Отговор
    Няма такова нещо! Има ударен кораб, но още не може да кажем коя от воюващите страни го е ударила. Требе да направим експертиза, която ще е готова до 2127 година. До тогава няма какво да спекулираме.

    10:06 06.11.2026

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