Стрелецът във Вашингтон се самоуби след петима простреляни ОБЗОР

Петима души бяха простреляни в квартал Логан Съркъл във Вашингтон, един от тях почина, а заподозреният стрелец се самоуби, след като се барикадира в апартамента си. Четирима ранени са откарани в болница. Един от тях е в критично състояние, а трима са с нетежки наранявания, съобщи полицията.

Заподозреният е 55-годишният лекар Матю Ламбърт, който е живеел на седмия етаж на сградата над фитнес център VIDA Fitness. Според изпълняващия длъжността началник на столичната полиция Джефри Каръл първата жертва е била простреляна във фитнес залата. След това Ламбърт е стрелял по още четирима души от балкона на жилището си.

„Този инцидент се разигра за по-малко от пет минути“, каза Каръл. Първият сигнал е подаден малко преди 8:00 часа местно време, а полицаите са пристигнали приблизително 30 секунди по-късно. След стрелбата Ламбърт се е оттеглил в апартамента си, където е бил обграден от силите на реда.

Едночасови преговори и изстрел от апартамента

Полицията е разговаряла със заподозрения около час, преди да чуе изстрел от жилището. При влизането си служителите са го открили с огнестрелна рана, причинена от самия него. По-късно смъртта му е била потвърдена на място.

По време на обсадата Ламбърт е стрелял през входната врата към полицаи поне два пъти, съобщи Каръл. В апартамента са открити пушка, карабина и пистолет. Според полицията оръжията не са били регистрирани на негово име във Вашингтон.

В сградата е избухнал пожар. Полицията твърди, че Ламбърт е прекъснал газова линия в камината на жилището си, а вътре са били намерени бензин и други запалими материали. Противопожарната система се е задействала и огънят е бил овладян.

Спор за влага и мухъл в жилището

Полицията свързва нападението с продължителен конфликт между Ламбърт и управлението на сградата. Според Каръл спорът е бил свързан с проблеми с влагата, мухъла и поддръжката на апартамента.

Ламбърт е водил съдебно дело срещу управлението на жилищната сграда. Съдебни документи сочат, че той е твърдял, че от 2024 г. не може пълноценно да използва жилището си заради проблеми с влага и вода. Разследването трябва да установи окончателно мотивите за стрелбата.

Районът около 15-а улица и улица „Пи“ беше отцепен, а хората в близките сгради получиха указание да останат на място. Училищата в района бяха поставени под тревога, но след обявяването на сцената за безопасна мерките бяха отменени.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, nbcwashington.com