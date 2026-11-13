Неочакван обрат в Япония: бюджетни ограничения спъват мащабното превъоръжаване

Япония е предупредила компании от отбранителната промишленост, че очакваните поръчки за ракети и самолети могат да бъдат значително съкратени. Причината са бюджетни ограничения, които заплашват да забавят военното превъоръжаване на страната, определяно от правителството на премиера Санае Такаичи като необходимо за противодействие на Китай.

Представители на японското финансово министерство са предложили за отбрана да бъдат отделени между 50 и 60 трилиона йени за петгодишния период, започващ през април 2027 г. Сумата се равнява на около 313-376 милиарда долара. Тя е по-висока от действащия петгодишен бюджет от 43 трилиона йени, но е значително под исканите от представители на отбранителното ведомство и депутати от управляващата Либерално-демократическа партия 80 трилиона йени.

Покупките на ракети и самолети са под натиск

Разликата между двете предложения може да доведе до съкращаване с до 50% на планираните покупки на някои оръжейни системи. Сред потенциално засегнатите са произведените в САЩ изтребители Ф-35, както и различни видове ракети.

Четирима източници, запознати с обсъжданията, са съобщили пред Ройтерс за предупрежденията към компаниите. Финансовото и отбранителното министерство на Япония не са отговорили веднага на запитванията за коментар, посочва агенцията.

Според изчисления на Ройтерс предложеното финансиране ще остави Япония под целта разходите за отбрана да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява съюзниците на Вашингтон да отделят повече средства за въоръжените си сили.

Натискът от Вашингтон увеличава спора

Стратегията за национална отбрана на САЩ за 2026 г. призовава съюзниците по света да насочват 3,5% от БВП към въоръжените сили и още 1,5% към по-широки нужди в сферата на сигурността. На подобно увеличение вече са се съгласили и страните от НАТО.

Японското финансово министерство смята, че по-значително увеличение на военните разходи ще бъде трудно за финансиране едновременно с ангажиментите на Такаичи за инвестиции в икономическия растеж и намаляване на данъка върху продажбите на хранителни продукти. По данни на трима от източниците данъчната промяна би намалила годишните бюджетни приходи с 4,3 трилиона йени.

Премиерът ще трябва да компенсира недостига чрез други източници на финансиране, сред които потенциално могат да бъдат и валутните резерви на страната.

Предстои сблъсък в управляващата партия

Предложението на финансовото министерство вероятно ще срещне съпротива от привържениците на твърдата линия по въпросите на националната сигурност в Либерално-демократическата партия. Така спорът за следващия петгодишен бюджет ще бъде не само между финансовото и отбранителното ведомство, но и вътре в управляващото мнозинство.

Основният въпрос е дали Япония ще успее едновременно да финансира икономическите си приоритети, да отговори на натиска от САЩ и да запази плановете си за ускорено укрепване на отбраната.