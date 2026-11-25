На 25 ноември 1936 г. в Берлин Германия и Япония подписват Антикоминтерновския пакт – политическо споразумение, насочено срещу Комунистическия интернационал, известен като Коминтерн. Документът поставя началото на по-тясно дипломатическо сближаване между двете държави и по-късно се превръща в един от елементите на отношенията между силите от Оста.

Пактът се състои от три члена и Допълнителен протокол. Германия и Япония се задължават да обменят информация за дейността на Коминтерна, да се консултират и да предприемат отбранителни мерки срещу комунистическата подривна дейност. В текста е записано, че двете страни приканват „трети държави, чиято вътрешна сигурност е застрашена от действията на Комунистическия интернационал“, да предприемат мерки в духа на споразумението или да се присъединят към него.

Допълнителният протокол съдържа по-конкретни политически ангажименти. При възникване на война или заплаха от война между СССР и една от договарящите се страни другата страна трябва да се въздържа от действия, „чрез осъществяването на които да бъде облекчено положението на СССР“. Германия и Япония се договарят още да не сключват със Съветския съюз политически договори, които противоречат на духа на пакта.

От двустранен договор към мрежа от съюзници

Първоначалният срок на действие е пет години. Италия се присъединява на 6 ноември 1937 г., с което споразумението придобива по-ясно европейско измерение. На 24 февруари 1939 г. към него се присъединяват Унгария и Манджукуо – държавата, създадена от Япония в Манджурия. Испания се включва на 27 март същата година.

Пактът е продължен с още пет години, считано от 25 ноември 1941 г. В рамките на това разширяване се присъединяват България, Финландия, Румъния, Дания, Словакия и Хърватия. Към документа е включено и подкрепяното от Япония китайско правителство в Нанкин. Историческите справки обичайно посочват тези държави сред участниците в по-широкия блок на силите от Оста.

Споразумение в променяща се война

Антикоминтерновският пакт не е договор за взаимна военна защита в същия смисъл като по-късни военни съюзи. Той създава рамка за обмен на информация, политически консултации и координация срещу комунистическото движение и влиянието на СССР. Въпреки ангажимента да не се сключват договори със Съветския съюз, противоречащи на духа на пакта, Германия подписва с Москва договор за ненападение през август 1939 г.

След нападението на Германия срещу СССР през юни 1941 г. антисоветската насоченост на пакта получава пряко военно измерение. Краят на Втората световна война през 1945 г. с поражението на Германия и Япония слага край и на действието на споразумението.

Източници: encyclopedia.ushmm.org, nationalww2museum.org