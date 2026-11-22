Украинската отбранителна промишленост, възродила се след началото на руската инвазия, вероятно е достигнала пределите на сегашния си модел на развитие. Това пише The Wall Street Journal, позовавайки се на представители на сектора и военни анализатори.

Ударът по Кримския мост се превърна в символ на способността на Киев да нанася атаки на големи разстояния. Производството на ракети като „Нептун“ обаче не може да бъде увеличено до мащаба на руската индустрия. Според публикацията една от основните причини е разпределянето на финансирането между повече от 1300 предприятия. Така компаниите с най-голям потенциал получават по-малък дял от наличните средства.

Недостиг на пари, кадри и сигурни заводи

Разширяването на производството е затруднено и от постоянната опасност от руски удари. Олег Коростелев, генерален директор на конструкторското бюро „Луч“, разработчик на ракетата „Нептун“, казва, че компанията е принудена да разпръсне производствените си мощности, за да ги предпази.

Компаниите срещат трудности и при намирането на квалифицирани служители. Според ръководител на Ark Robotics милиони хора са напуснали Украйна или служат в армията. Допълнителен проблем е намирането на подходящи площи. Собствениците на имоти не желаят обектите им да се превърнат в мишени за руски атаки.

Затруднен е и достъпът до финансиране в самата Украйна. Затова част от производителите се обръщат към чуждестранни пазари, за да намерят капитал или възможности за производство.

Фрагментирани разходи и силна конкуренция

Многобройните малки компании са направили сектора по-гъвкав и са насърчили разработването на нови продукти, включително в близост до фронтовата линия. Украинският пазар обаче не е достатъчно голям, за да осигури растеж за всички тях.

Нико Уудс, консултирал украинското правителство по въпросите на отбранителното производство, определя системата за доставки като фактор за разпокъсването на разходите. При нея отделни командири могат самостоятелно да поръчват оборудване или да го получават чрез дарения.

„Много компании не допринасят реално за военните усилия, а само засилват конкуренцията за ограничените финансови ресурси“, казва Уудс, бивш офицер от Военноморските сили на САЩ.

На този фон Ark Robotics премести централата си в Естония и започна производство на дронове там. Стартъпът Swarmer вече е базиран в Остин, Тексас, след като излезе на пазара в Ню Йорк през март. Един от съоснователите на Fire Point също допуска продажба на дял от бизнеса.

„Става въпрос за достъп до капитал и по-широки пазари, докато производството в самата Украйна става все по-трудно“, посочва Олег Рогински, генерален директор на Uforce.

Европейска система за противоракетна защита

През юли в Париж беше създадена Антибалистичната коалиция, която работи по разработването на системата „Фрея“. Целта е тя да бъде по-евтина и по-масово разпространена алтернатива на американските комплекси Patriot.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че изграждането на европейска противоракетна система за Украйна може да отнеме до две години. Така проектът е представен като дългосрочен отговор на недостига на противоракетни способности, докато украинските производители продължават да търсят начин да разширят дейността си под ударите на войната.

Източници: focus-news.net