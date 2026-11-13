Въоръжен мъж блокира Босфора: развя турско и пакистанско знаме и стъпка израелския флаг

Въоръжен мъж предизвика временно спиране на движението по Моста на мъчениците от 15 юли в Истанбул, след като спря автомобила си и се качи върху покрива му. Мъжът развявал турско и пакистанско знаме, а под краката му е бил израелски флаг.

Инцидентът е станал в сутрешните часове, докато превозното средство се движело от азиатската към европейската част на града. Според информацията, разпространена от Българската телеграфна агенция с позоваване на „Тюркийе тудей“, мъжът е размахвал хладно оръжие, докато стоял върху автомобила.

На място са изпратени полицейски екипи, които са задържали мъжа. Заради действията на органите на реда движението по моста е било преустановено временно и в двете посоки.

Самоличността и мотивите не са съобщени

Кадри от инцидента са разпространени в социалните мрежи. На тях се вижда мъжът с турското и пакистанското знаме, както и израелският флаг под краката му.

Към момента не са съобщени самоличността на задържания и причината за действията му. Не е уточнено и дали срещу него ще бъдат повдигнати обвинения.