Полицията в Щутгарт е задържала 27-годишен мъж, който се е насочил към коледния базар с две остри брадви, закрепени на колана му. Той е бил забелязан от служители на охраната в района на улица „Доротеенщрасе“, които са подали сигнал на намиращите се наблизо полицейски служители, информира Фокус.

Мъжът е бил спрян преди да влезе на базара. Според полицейското управление в Щутгарт той е изглеждал объркан. След приключване на полицейските действия е бил откаран в психиатрична клиника.

„Няма опасност от нападение, нито има индикации, че това е било насилствено престъпно деяние“, се посочва в изявлението на полицията. По данни на властите мъжът е купил брадвите малко преди да пристигне в центъра на града. Засега не е съобщено защо ги е носел.

Случаят е станал два дни след откриването

Инцидентът е станал по обед на 27 ноември, само два дни след откриването на коледния базар в Щутгарт. Тазгодишното издание продължава до 23 декември и включва около 250 щанда в централната част на града.

Сигурността на място е засилена с охрана, контрол на достъпа и полицейско присъствие. През тази година в района за първи път се използва и мобилна система за видеонаблюдение, която допълва стационарните камери в центъра на Щутгарт. Полицията в провинция Баден-Вюртемберг заявява, че към момента няма конкретни данни за непосредствена опасност от нападение срещу коледен базар.

Разследването продължава, като към момента полицията разглежда случая като действия на човек в вероятно психическо кризисно състояние, а не като подготвяно нападение.