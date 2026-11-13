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Третият по сила синдикат се присъедини към стачката във Франция

Третият по сила синдикат се присъедини към стачката във Франция

13 Ноември, 2026 16:53 238 7

  • cfdt-
  • стачка във франция-
  • държавни служители-
  • възнаграждения-
  • матиньон

Кабинетът открива едномесечни разговори за ниските заплати

Третият по сила синдикат се присъедини към стачката във Франция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френската синдикална конфедерация CFDT ще се присъедини към стачката и протестната мобилизация в обществения сектор на 17 ноември. Решението беше обявено след среща в Матиньон, посветена на възнагражденията на държавните служители.

Правителството е предложило да започне едномесечна дискусия за ниските заплати. Според CFDT обаче кабинетът продължава да отказва да отпусне необходимите бюджетни средства за компенсиране на продължаващата загуба на покупателна способност на служителите.

„Правителството все още отказва да отпусне бюджетни средства в необходимия размер, за да отговори на продължаващата загуба на покупателна способност на служителите“, заяви CFDT.

Третият по сила синдикат в държавната служба определи предложенията като мерки, които „не представляват реален напредък“. Организацията предупреди, че стотици хиляди държавни служители ще останат с основна заплата под минималната работна заплата във Франция.

Синдикатите не приемат предложението

До решението на CFDT всички останали синдикални организации вече бяха призовали за стачка на 17 ноември. Сред тях са двете най-големи организации във френската държавна служба – CGT и Force ouvrière.

Новата мобилизация идва след стачките на 29 септември и 5 ноември. През тази седмица разговорите в Министерството на финансите не доведоха до споразумение и не удовлетвориха мнозинството от синдикатите.

Затова срещата в Матиньон беше възприемана като последен шанс за сближаване на позициите. Вместо незабавни общи решения за заплатите правителството предложи период от един месец за обсъждане на мерки за най-ниско платените служители.

CFDT първоначално беше единствената голяма синдикална организация, която не беше подкрепила призива за стачка на 17 ноември и настояваше първо да изчака резултата от преговорите. След срещата в Матиньон и оценката, че предложенията не дават достатъчен отговор на исканията, организацията промени позицията си.


Франция
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