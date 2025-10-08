Новини
Свят »
САЩ »
След шътдауна: 700 000 държавни служители в САЩ са изложени на риск да не получат парите си

След шътдауна: 700 000 държавни служители в САЩ са изложени на риск да не получат парите си

8 Октомври, 2025 05:49, обновена 8 Октомври, 2025 05:57 490 1

  • шътдаун-
  • заплати-
  • държавни служители-
  • сащ-
  • правителство-
  • тръмп

Администрацията на Тръмп обмисля задържане на заплащането им със задна дата

След шътдауна: 700 000 държавни служители в САЩ са изложени на риск да не получат парите си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп обмисля задържане на заплащането със задна дата на държавни служители, освободени от работа поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи Ройтерс.

Според агенцията инициативата на администрацията на Тръмп не предвижда задължително заплащане на служителите, освободени от работа, след края на спирането на дейността на кабинета. Следователно приблизително 700 000 държавни служители са изложени на риск да не получат заплащането си, отбелязва Ройтерс.

В проектодокумента с дата 3 октомври адвокатите на Белия дом, според Ройтерс, настояват, че законът, приет по време на първия мандат на Тръмп през 2019 г., не предвижда автоматично заплащане и гласи, че всички плащания трябва да бъдат одобрени от Конгреса на САЩ. По-рано във вторник Тръмп заяви, че администрацията на САЩ, на фона на спирането на работата, може да извърши значителни съкращения и отпуски на американски агенции и да ограничи редица държавни програми. Освен това той не изключи възможността някои служители на американски агенции да не получат заплатите си със задна дата, след като държавното финансиране бъде възстановено.

Федералното правителство на САЩ частично преустанови дейността си в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А НАЩЕ ЛЕШПЕРИ

    0 0 Отговор
    КОГА

    06:16 08.10.2025