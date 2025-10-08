След шътдауна: 700 000 държавни служители в САЩ са изложени на риск да не получат парите си

Администрацията на Тръмп обмисля задържане на заплащането със задна дата на държавни служители, освободени от работа поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи Ройтерс.

Според агенцията инициативата на администрацията на Тръмп не предвижда задължително заплащане на служителите, освободени от работа, след края на спирането на дейността на кабинета. Следователно приблизително 700 000 държавни служители са изложени на риск да не получат заплащането си, отбелязва Ройтерс.

В проектодокумента с дата 3 октомври адвокатите на Белия дом, според Ройтерс, настояват, че законът, приет по време на първия мандат на Тръмп през 2019 г., не предвижда автоматично заплащане и гласи, че всички плащания трябва да бъдат одобрени от Конгреса на САЩ. По-рано във вторник Тръмп заяви, че администрацията на САЩ, на фона на спирането на работата, може да извърши значителни съкращения и отпуски на американски агенции и да ограничи редица държавни програми. Освен това той не изключи възможността някои служители на американски агенции да не получат заплатите си със задна дата, след като държавното финансиране бъде възстановено.

Федералното правителство на САЩ частично преустанови дейността си в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.