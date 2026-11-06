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Пожар затвори гимназия край Тулуза след проникване на маскирани

Пожар затвори гимназия край Тулуза след проникване на маскирани

6 Ноември, 2026 05:10, обновена 6 Ноември, 2026 05:12 416 0

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  • тулуза-
  • стачка във франция

Около 30 души са нахлули в училището, съобщи префектурата на департамента. Пожарът е бил потушен около 11:00 часа

Пожар затвори гимназия край Тулуза след проникване на маскирани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гимназията „Мари-Луиз Дисар-Франсоаз“ в Турнфьой, край Тулуза, беше евакуирана и затворена на 5 ноември след пожар в сградата. Огънят е избухнал в помещенията на училищната администрация, а пожарникари от департамента Горна Гарона са го потушили около 11:00 часа.

„В контекста на националната стачка гимназията „Мари-Луиз Дисар-Франсоаз“ ще остане затворена през целия ден в четвъртък, 5 ноември. Пожар, който вече е овладян, наложи намесата на регионалните противопожарни служби в училището“, съобщи община Турнфьой.

Префектурата на Горна Гарона посочи, че около 8:00 часа в учебното заведение са проникнали около 30 маскирани лица. По данни, публикувани от „Ла Депеш дю Миди“, групата е използвала пиротехнически изделия, а последвалият пожар е засегнал административната част на гимназията.

„Около 8 часа днес около 30 особено агресивни, екипирани и подготвени лица, чийто профил към този момент не е известен, нападнаха и нахлуха в гимназията „Франсоаз“ в Турнфьой“, се казва в съобщението на префектурата, цитирано от изданието.

Полиция е била разположена край училището още от 6:00 часа местно време. Силите на реда са обезопасили учениците и персонала, разпръснали са групата и са извършили задържания, съобщава „Ла Депеш дю Миди“. По време на гасенето пожарникарите са били обстрелвани с пиротехнически изделия, а според префектурата е имало и опити да им бъде отнето оборудване.

Телевизия TF1 съобщи, че преди пожара няколко маскирани лица са стреляли с пиротехнически изделия по входа на училището, след което са проникнали в сградата. Медията показа сериозни щети по част от гимназията. Тези данни са представени като информация от репортажа, докато официалните власти не са обявили окончателна версия за произхода на огъня.

Инцидентът се случи по време на националната стачка и протестите във Франция. В Турнфьой и други градове ученици и синдикални организации настояват за повече учители, подобряване на състоянието на училищната инфраструктура и промени в учебната натовареност.

Община Турнфьой препоръча на жителите да избягват района, докато продължават действията по обезопасяване и почистване. Към публикуването на информацията властите не са съобщили окончателно как ще бъде възстановена работата на гимназията или какви ще бъдат последващите действия по разследването.

Източници: aa.com.tr, ladepeche.fr, tf1.fr


Франция
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