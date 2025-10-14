Новини
Свят »
Гърция »
Гръцките държавни служители излизат на 24-часова стачка

Гръцките държавни служители излизат на 24-часова стачка

14 Октомври, 2025 09:56, обновена 14 Октомври, 2025 09:59 888 1

  • гърция-
  • държавни служители-
  • стачка

Протест срещу нов трудов закон, който позволява 13-часови смени и променя правилата за отпуск

Гръцките държавни служители излизат на 24-часова стачка - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес държавните служители в Гърция провеждат 24-часова стачка, съобщават „Екатимерини“ и Ройтерс, цитирани от News.bg.

Стачката е организирана от синдикатите в знак на протест срещу нов трудов закон, който наред с други промени разрешава работни смени до 13 часа. Законопроектът дава на работодателите възможност да удължават работното време, предлага по-голяма гъвкавост при краткосрочно наемане на персонал и променя правилата за годишния отпуск в частния сектор.

Правителството твърди, че законът ще направи пазара на труда по-ефективен и гъвкав, като същевременно защитава работниците от уволнение, ако откажат извънреден труд.

Синдикатите обаче заявяват, че законопроектът нарушава правата на работниците, премахва осемчасовия работен ден и ограничава преговорната им сила.

Вчера служителите на градския транспорт в Атина обявиха, че също ще се включат в стачката. Заради това метрото, електрическата железница ISAP (линия 1 на метрото) и трамваят ще работят от 9:00 до 17:00 часа, за да улеснят придвижването на участниците в протестите, съобщават транспортните синдикати.

Автобусите и тролейбусите ще се движат от 9:00 до 21:00 часа, а Панхеленската федерация на железопътните работници (POS) се присъединява към националната стачка, засягайки железопътните и крайградските железопътни услуги.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да сега няма туристи

    2 0 Отговор
    Може да стачкуват.

    11:04 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания