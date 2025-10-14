Гръцките държавни служители излизат на 24-часова стачка

Днес държавните служители в Гърция провеждат 24-часова стачка, съобщават „Екатимерини“ и Ройтерс, цитирани от News.bg.

Стачката е организирана от синдикатите в знак на протест срещу нов трудов закон, който наред с други промени разрешава работни смени до 13 часа. Законопроектът дава на работодателите възможност да удължават работното време, предлага по-голяма гъвкавост при краткосрочно наемане на персонал и променя правилата за годишния отпуск в частния сектор.

Правителството твърди, че законът ще направи пазара на труда по-ефективен и гъвкав, като същевременно защитава работниците от уволнение, ако откажат извънреден труд.

Синдикатите обаче заявяват, че законопроектът нарушава правата на работниците, премахва осемчасовия работен ден и ограничава преговорната им сила.

Вчера служителите на градския транспорт в Атина обявиха, че също ще се включат в стачката. Заради това метрото, електрическата железница ISAP (линия 1 на метрото) и трамваят ще работят от 9:00 до 17:00 часа, за да улеснят придвижването на участниците в протестите, съобщават транспортните синдикати.

Автобусите и тролейбусите ще се движат от 9:00 до 21:00 часа, а Панхеленската федерация на железопътните работници (POS) се присъединява към националната стачка, засягайки железопътните и крайградските железопътни услуги.