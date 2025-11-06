Новини
Минус 15 млрд. долара на седмица: най-дългият шътдаун в САЩ

6 Ноември, 2025 15:12 628 16

  • доналд тръмп-
  • шътдаун-
  • сащ-
  • държавни служители

900 000 държавни служители са в принудителен отпуск, а други 700 000 работят, без да получават заплата

Минус 15 млрд. долара на седмица: най-дългият шътдаун в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Около 900 000 служители в публичния сектор на САЩ са в принудителен отпуск от 1 октомври, след като Конгресът не успя да постигне споразумение за нов бюджет. Други около 700 000 държавни служители работят, без да получават заплата - вече повече от месец. Финансовото положение на много от тях е катастрофално.

Най-продължителният шътдаун в САЩ

Това е най-продължителният шътдаун в историята на САЩ, изчислява германската обществена медия АРД. Предишният най-дълъг блокаж (35 дни) беше по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Сега Америка е в шътдаун от 37 дни.

Вината за това е основно на републиканците, показват допитванията още от първия ден на блокажа. Междувременно за първи път го призна и самият Доналд Тръмп, който след победата на демократите в изборите за губернатор във Вирджиния и Ню Джърси, както и на кметските избори в Ню Йорк, не пропусна обаче да обвини за шътдауна и "радикалните демократи в Сената", припомня АРД.

Демократите са склонни да одобрят новия бюджет само ако планираните съкращения в здравните програми за хора с ниски доходи бъдат отменени. Но администрацията на Тръмп смята, че без тези съкращения не може да се финансира здравната система. Резултатът е пълна безизходица, а потърпевши са основно хората с ниски доходи. Защото и помощите за закупуване на храна по програмата SNAP се изплащат все по-бавно. Само в Кентъки около 600 000 семейства разчитат на тази програма, цитира АРД губернатора на щата Анди Бешиър.

"Никой не печели от това"

Сред тези, които в момента работят без заплащане, са и около 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители на Агенцията за транспортна сигурност. Мнозина са си взели болнични, за да могат да изкарват пари по друг начин - например като шофьори на Uber. Резултатът: недостиг на персонал и отменени или закъснели полети.

Ако до този петък не бъде постигнато споразумение, въздушният трафик в 40 летища ще бъде намален с 10%. Това може да засегне до 1800 полета, предупреждава американският министър на транспорта. Средно в САЩ се извършват 45 000 полета на ден.

"Никой не печели от този шътдаун", казва републиканският сенатор Майк Раундс пред CNBC. По неговите думи на седмица САЩ губят 15 милиарда долара от икономическата си мощ. Но той вярва, че след изборния успех на демократите най-накрая ще бъде постигнат компромис, за да бъде приет бюджетът и да бъде прекратен блокажът. Крайно време е, смятат и много от държавните служители, които са разочаровани до краен предел от политическите игри, водени на техен гръб.

Автор: Ане Шнайдер (АРД)


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
    5 3 Отговор
    Сащ са фалирали отдавна, са видим до кога печатницата на ФЕД ще смогне. А рижия клоун вече никой не го взема насериозно.

    Коментиран от #6, #8

    15:14 06.11.2025

  • 2 Ще има

    8 0 Отговор
    Гражданска....ама не отговорност:)

    15:16 06.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Опашки от километри чиновници се редят за купони за храна.

    15:17 06.11.2025

  • 4 ПРАВИЛНО Е ДА ПИШЕТЕ

    4 0 Отговор
    ШУТ ( кик) АНД ДАУН

    15:18 06.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Чиновниците се оплакват че живеят с 2 долара помощ на ден.

    Коментиран от #7

    15:18 06.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Сега вместо долари печатат купони за храна.

    15:19 06.11.2025

  • 7 Вашето мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Не ми пука, да страдат. Да страдат както цял свят страда от грабежите на сащ. Дали на някой от щатите му е пукало за останалите?

    15:20 06.11.2025

  • 8 Моето мнение

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Стара звездолетна традиция .. когато харесваме бай Дончо , го величаем .. кога не - ше го плюем . Стари номера , Справка - Маша и Медведья .. 🤭😁

    Коментиран от #13

    15:20 06.11.2025

  • 9 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Краварите това не ги интересува те си забъркват (печатат) ярмата (доларите) сами за това тия терористи не им пука

    15:20 06.11.2025

  • 10 Комунизма се завръща

    4 0 Отговор
    ама този път в САЩ, като се започне от Ню Йорк.

    Коментиран от #11, #12

    15:20 06.11.2025

  • 11 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Комунизма се завръща":

    И кво му е лошото на комунизма?

    Коментиран от #14

    15:22 06.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Комунизма се завръща":

    Чел ли си Стоманените пещери от Айзък Азимов?

    15:23 06.11.2025

  • 15 КОП ЕЛ ДАК

    1 0 Отговор
    МОЖЕ ДА МЕ ТРИЕШ-НО ТВОИТЕ ДЕЦА ЩЕ БЕРЪТ ПЛОДОВЕТЕ НА ТИЯ ИЗТРИВАЛКИ

    15:27 06.11.2025

  • 16 Моето мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Не мисля , че ти си човека , който решава ..

    15:29 06.11.2025