"Алтернатива за Германия" подготвя световния шампион по футбол Томас Бертолд за президент

„Алтернатива за Германия“ подготвя кандидатурата на бившия германски футболен национал Томас Бертолд за президент на страната, съобщава „Билд“. Името на 62-годишния световен шампион от 1990 г. все още не е потвърдено официално от партията.

Според публикацията Бертолд трябва да бъде представен в събота в Берлин по време на заседание с участието на 30 федерални и регионални политици от АфД. В дневния ред е записана точка за подготовката на изборите за федерален президент, предвидена за периода от 12:00 до 12:30 часа.

Изборът е насрочен за януари

Новият германски президент ще бъде избран на 30 януари 2027 г. от Федералното събрание. Той ще наследи Франк-Валтер Щайнмайер, който не може да се кандидатира за трети мандат.

Кандидатурата с най-големи шансове е тази на баварската политичка Илзе Айгнер. Тя е издигната от Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз, а Германската социалдемократическа партия и Зелените също са заявили подкрепа за нея. Това осигурява мнозинство в избирателното събрание.

На този фон кандидатурата на Бертолд има предимно политически и символен характер. АфД вече е издигала собствен претендент за президентския пост. През 2022 г. партията номинира икономиста и публицист Макс Оте.

От футбола към политиката

Бертолд е играл като централен защитник и има 62 мача за германския национален отбор. Той е част от състава, спечелил световното първенство през 1990 г., и е записал 381 срещи в Бундеслигата с екипите на „Айнтрахт“ от Франкфурт, „Байерн“ и „Щутгарт“.

Бившият футболист се изявяваше политически и по време на пандемията от коронавирус. През 2020 г. той говори на демонстрация на движението „Кверденкен“ в Щутгарт и критикува действията на федералното правителство. Тогава Бертолд заяви: „Доверието ми в политическото ръководство на страната е под нулата.“

Кандидатурата му ще стане официална едва след решение на партията. Дотогава АфД не е потвърдила публично, че именно Бертолд ще бъде нейният претендент за най-високия държавен пост в Германия.

Източници: bild.de, apnews.com, tagesschau.de