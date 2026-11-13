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"Алтернатива за Германия" подготвя световния шампион по футбол Томас Бертолд за президент
  Тема: Известни личности

"Алтернатива за Германия" подготвя световния шампион по футбол Томас Бертолд за президент

13 Ноември, 2026 21:09 337 11

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  • германски футбол

Името на бившия германски национал ще бъде представено на партийно заседание в Берлин, но кандидатурата все още не е официално потвърдена

"Алтернатива за Германия" подготвя световния шампион по футбол Томас Бертолд за президент - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

„Алтернатива за Германия“ подготвя кандидатурата на бившия германски футболен национал Томас Бертолд за президент на страната, съобщава „Билд“. Името на 62-годишния световен шампион от 1990 г. все още не е потвърдено официално от партията.

Според публикацията Бертолд трябва да бъде представен в събота в Берлин по време на заседание с участието на 30 федерални и регионални политици от АфД. В дневния ред е записана точка за подготовката на изборите за федерален президент, предвидена за периода от 12:00 до 12:30 часа.

Изборът е насрочен за януари

Новият германски президент ще бъде избран на 30 януари 2027 г. от Федералното събрание. Той ще наследи Франк-Валтер Щайнмайер, който не може да се кандидатира за трети мандат.

Кандидатурата с най-големи шансове е тази на баварската политичка Илзе Айгнер. Тя е издигната от Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз, а Германската социалдемократическа партия и Зелените също са заявили подкрепа за нея. Това осигурява мнозинство в избирателното събрание.

На този фон кандидатурата на Бертолд има предимно политически и символен характер. АфД вече е издигала собствен претендент за президентския пост. През 2022 г. партията номинира икономиста и публицист Макс Оте.

От футбола към политиката

Бертолд е играл като централен защитник и има 62 мача за германския национален отбор. Той е част от състава, спечелил световното първенство през 1990 г., и е записал 381 срещи в Бундеслигата с екипите на „Айнтрахт“ от Франкфурт, „Байерн“ и „Щутгарт“.

Бившият футболист се изявяваше политически и по време на пандемията от коронавирус. През 2020 г. той говори на демонстрация на движението „Кверденкен“ в Щутгарт и критикува действията на федералното правителство. Тогава Бертолд заяви: „Доверието ми в политическото ръководство на страната е под нулата.“

Кандидатурата му ще стане официална едва след решение на партията. Дотогава АфД не е потвърдила публично, че именно Бертолд ще бъде нейният претендент за най-високия държавен пост в Германия.

Източници: bild.de, apnews.com, tagesschau.de


Германия
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