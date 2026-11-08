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Мерц ще предложи Илзе Айгнер за президент на Германия

Мерц ще предложи Илзе Айгнер за президент на Германия

8 Ноември, 2026 22:32 338 4

  • фридрих мерц-
  • илзе айгнер-
  • германия-
  • президентски избори

Кандидатурата на председателката на Баварския ландтаг трябва да бъде официално разгледана от ръководството на ХДС в понеделник

Мерц ще предложи Илзе Айгнер за президент на Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Канцлерът на Германия и председател на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц ще предложи Илзе Айгнер за кандидат за президент на страната. Решението е било обявено на вечеря с членовете на ръководството на ХДС, а формалното одобрение се очаква на заседанията на партията в понеделник.

Според германски медии Мерц е заявил, че ще внесе кандидатурата на Айгнер пред партийното ръководство. След заседанията се очаква той и баварската политичка да дадат съвместно изявление. До окончателното решение на органите на ХДС кандидатурата все още не е формално утвърдена.

Първата жена начело на Германия

Илзе Айгнер е политик от ХСС и председател на Баварския ландтаг. Тя е била федерален министър на земеделието в правителството на Ангела Меркел от 2008 до 2013 г. При избор Айгнер ще стане първата жена на поста федерален президент в историята на Федералната република.

Кандидатурата ѝ беше подкрепена от редица представители на ХДС и ХСС, включително от баварския премиер и председател на ХСС Маркус Зьодер. Подкрепа дойде и извън консервативния блок. Председателят на ГСДП Ларс Клингбайл заяви, че партията му ще подкрепи Айгнер при официално предложение, като я определи като политик с „изключително обединяваща сила“.

Съпредседателката на парламентарната група на Зелените Брита Хаселман също изрази положително отношение към кандидатурата. Тя заяви, че Айгнер се е държала „достъпно и с уважение“ в досегашните си политически функции. Зелените определят като правилно Германия за първи път да избере жена за най-висшия държавен пост.

Изборът е през януари

Новият президент ще бъде избран на 30 януари 2027 г. от Федералното събрание. Настоящият държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер приключва втория си мандат и не може да се кандидатира за трети.

Лявата партия критикува процедурата, чрез която се стигна до кандидатурата на Айгнер. Според парламентарната ѝ лидерка Хайди Райхинек по-подходяща би била надпартийна кандидатура, която да представлява по-широк кръг от германското общество.

Ако ХДС официално утвърди Айгнер, а подкрепата на ГСДП и Зелените се запази, тя ще влезе в изборите с широка парламентарна подкрепа. Окончателният вот ще се проведе във Федералното събрание през януари.

Източници: handelsblatt.com, bild.de, sueddeutsche.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    2 0 Отговор
    Тоя го возим на пенисколана

    Коментиран от #2

    22:35 08.11.2026

  • 2 Ицо

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Дупчен ли си днеска?

    Коментиран от #4

    22:38 08.11.2026

  • 3 Хммм

    3 0 Отговор
    Иска да предлага фашистка!!

    22:40 08.11.2026

  • 4 Урсула

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ицо":

    такава съм, и то не само днес.

    22:40 08.11.2026

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