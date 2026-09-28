Манфред Вебер подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

Манфред Вебер подкрепи кандидатурата на Илзе Айгнер за президент на Германия и призова управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц да се договори за общ кандидат в рамките на следващите четири седмици. Заместник-председателят на баварския Християнсоциален съюз настоя решението да бъде взето преди партийния конгрес на ХСС, насрочен за 23 и 24 октомври 2026 г.

„Сега нямаме нужда от дълга борба, а от ясен сигнал“, заяви Вебер пред ДПА. Той е и председател на Европейската народна партия.

Вебер посочи Илзе Айгнер

Айгнер е председателка на парламента на Бавария и бивша министърка на земеделието на Германия. Според Вебер тя разполага с необходимия политически опит и качествата, от които страната има нужда, за да постигне единство.

Германският президент се избира от Федерално събрание, в което влизат депутатите от Бундестага и представители на всички 16 германски провинции. Очаква се консервативният блок ХДС/ХСС и Германската социалдемократическа партия да разполагат с мнозинство, което увеличава значението на общата кандидатура на управляващите.

Изборът ще бъде на 30 януари 2027 г.

Новият президент на Германия ще бъде избран на 30 януари 2027 г. Франк-Валтер Щайнмайер ще напусне поста през март същата година, след като изпълни два последователни петгодишни мандата. Конституционните ограничения не позволяват той да бъде преизбран за трети мандат.

Сред останалите имена, обсъждани за поста, са министърката на образованието Карин Прин, председателката на Бундестага Юлия Кльокнер и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Като възможен кандидат се посочва и Борис Райн, министър-председател на провинция Хесен.

Германия досега не е избирала жена за президент. Затова евентуалната номинация на Айгнер би поставила въпроса за първата жена държавен глава в историята на страната.

Източници: БТА, ДПА