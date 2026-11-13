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Задържаха израелец за убийството в метрото в София
  Тема: Известни личности

Задържаха израелец за убийството в метрото в София

13 Ноември, 2026 21:47 1 020 36

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  • екстрадиция

32-годишният мъж е заподозрян за смъртта на 83-годишния доц. Андрей Атанасов, пребит в асансьор на станция „Жолио Кюри“

Задържаха израелец за убийството в метрото в София - 1
Снимка: timesofisrael.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски гражданин е задържан във връзка с убийството на 83-годишния доц. Андрей Атанасов в София. 32-годишният мъж е жител на Бат Ям и е заподозрян, че е причастен към нападението в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“.

Задържането е извършено след съвместна работа на израелската полиция, българските власти и международния отдел на израелската прокуратура. Срещу мъжа е издадена временна заповед за арест с цел екстрадиция, съобщи израелската полиция.

„След като възникнаха подозрения, че 32-годишен жител на Бат Ям е замесен в убийството, беше предприета интензивна разследваща и оперативна работа за събиране на доказателства и задържането на заподозрения“, се посочва в изявлението на полицията.

Предстои задържаният да се яви пред съд в Израел, който трябва да се произнесе по процедурата за екстрадирането му в България. Към момента няма информация за насрочено заседание или за повдигнато обвинение от българската прокуратура.

Атанасов почина след тежък побой

Сигналът за пострадалия е подаден на 15 октомври около 13:00-13:30 часа. Мъжът е намерен в кома и с множество тежки наранявания в асансьор на метростанцията. Екип на Спешна помощ го е транспортирал в болница „Св. Анна“, където по-късно е починал.

След смъртта му Столичната дирекция на вътрешните работи е образувала досъдебно производство за убийство. Разследването се води под надзора на Софийската градска прокуратура, а сред събраните материали са и записи от камерите в района.

Андрей Атанасов е бил дългогодишен преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет. Израелската полиция не посочва мотив за нападението. Вината на задържания предстои да бъде установена в рамките на съдебно производство.

Източници: ynetnews.com, bta.bg, nova.bg


София / България
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