Двама руснаци са задържани в Колумбия по искане на САЩ

Двама руски граждани са задържани в Колумбия по искане на САЩ за предполагаемо участие в международна мрежа за трафик на кокаин. Олег Хазов е бил задържан на пристан в Картахена, а Виталий Жикарев – в района Ел Побладо в Меделин.

Операцията е проведена от Техническия следствен корпус на колумбийската прокуратура с подкрепата на Военноморските сили на страната и американската Агенция за борба с наркотиците (DEA). Двамата са оставени на разположение на колумбийската прокуратура.

„Олег Хазов и Виталий Жикарев са задържани с цел екстрадиция по искане на съд от Източния окръг на Луизиана за престъпления, свързани с наркотрафик“, съобщи колумбийската прокуратура.

Според прокуратурата американското разследване свързва двамата с транснационална мрежа, в която са участвали граждани на Колумбия и европейски държави. За групата се твърди, че е действала по Атлантическото крайбрежие и в района на залива Ураба, откъдето изпращала големи количества кокаин към Съединените щати и Европа.

По версията на разследването Хазов е координирал логистиката на пратките. На Жикарев се приписва ролята по осигуряването и преустройването на ветроходни лодки, както и по организирането на екипажите им. Кокаинът предполагаемо е доставян от Богота и Меделин до различни точки по карибското крайбрежие, където товарите били укривани във ветроходните съдове.

Колумбийската прокуратура посочва, че двамата са свързани с пратка от 77 килограма кокаин, открита от американските власти на 25 май 2025 г. в Метери, щата Луизиана. Американските власти твърдят, че товарът е част от същата схема.

След задържанията Колумбия ще уведоми САЩ по дипломатически път. Следва американската страна официално да внесе искане за екстрадиция, свързано с обвинения за трафик, производство или притежание на наркотични вещества и престъпен сговор.

На този етап двамата са задържани и заподозрени, а вината им не е установена с влязла в сила присъда.

Източници: semana.com, eluniversal.com.co, prisaradioco-caracol-colombia-staging.web.arc-cdn.net