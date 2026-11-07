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Двама руснаци са задържани в Колумбия по искане на САЩ

Двама руснаци са задържани в Колумбия по искане на САЩ

7 Ноември, 2026 05:56 580 7

  • колумбия-
  • екстрадиция-
  • наркотрафик-
  • олег хазов-
  • виталий жикарев

Олег Хазов и Виталий Жикарев са заподозрени за участие в мрежа за трафик на кокаин с ветроходни лодки

Двама руснаци са задържани в Колумбия по искане на САЩ - 1
Снимка: Х
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двама руски граждани са задържани в Колумбия по искане на САЩ за предполагаемо участие в международна мрежа за трафик на кокаин. Олег Хазов е бил задържан на пристан в Картахена, а Виталий Жикарев – в района Ел Побладо в Меделин.

Операцията е проведена от Техническия следствен корпус на колумбийската прокуратура с подкрепата на Военноморските сили на страната и американската Агенция за борба с наркотиците (DEA). Двамата са оставени на разположение на колумбийската прокуратура.

„Олег Хазов и Виталий Жикарев са задържани с цел екстрадиция по искане на съд от Източния окръг на Луизиана за престъпления, свързани с наркотрафик“, съобщи колумбийската прокуратура.

Според прокуратурата американското разследване свързва двамата с транснационална мрежа, в която са участвали граждани на Колумбия и европейски държави. За групата се твърди, че е действала по Атлантическото крайбрежие и в района на залива Ураба, откъдето изпращала големи количества кокаин към Съединените щати и Европа.

По версията на разследването Хазов е координирал логистиката на пратките. На Жикарев се приписва ролята по осигуряването и преустройването на ветроходни лодки, както и по организирането на екипажите им. Кокаинът предполагаемо е доставян от Богота и Меделин до различни точки по карибското крайбрежие, където товарите били укривани във ветроходните съдове.

Колумбийската прокуратура посочва, че двамата са свързани с пратка от 77 килограма кокаин, открита от американските власти на 25 май 2025 г. в Метери, щата Луизиана. Американските власти твърдят, че товарът е част от същата схема.

След задържанията Колумбия ще уведоми САЩ по дипломатически път. Следва американската страна официално да внесе искане за екстрадиция, свързано с обвинения за трафик, производство или притежание на наркотични вещества и престъпен сговор.

На този етап двамата са задържани и заподозрени, а вината им не е установена с влязла в сила присъда.

Източници: semana.com, eluniversal.com.co, prisaradioco-caracol-colombia-staging.web.arc-cdn.net


Колумбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Това означава, че Руснаците скоро също ще задържат двама американски граждани разпространяващи дрога в Русия. Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #6

    06:09 07.11.2026

  • 3 Наркомански

    0 2 Отговор
    Да се обадят на Президентката бърже.

    06:15 07.11.2026

  • 4 Йотова

    0 2 Отговор
    Обявявам война на Колумбия.

    06:16 07.11.2026

  • 5 Тутракан

    0 0 Отговор
    Колумбия Враг Номер 1 на Тутраканската селищна система.

    06:18 07.11.2026

  • 6 Подробно

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Значи руски агентки на ФСБ ще прилъжат двама американци на по 80 с обещания за секс услуги и много любов. ФСБ ще ги арестува и ще им лепнат обвинение, че са воювали като наемници за ВСУ и ще ги обменят за наркотрафиканти.

    Това е схемата.

    06:20 07.11.2026

  • 7 Иван

    0 0 Отговор
    Нарко Рубио......евреина.

    06:37 07.11.2026