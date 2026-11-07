Двама руснаци са задържани в Колумбия по искане на САЩ

Двама руски граждани са задържани в Колумбия по искане на САЩ за предполагаемо участие в международна мрежа за трафик на кокаин. Олег Хазов е бил задържан на пристан в Картахена, а Виталий Жикарев – в района Ел Побладо в Меделин.
Операцията е проведена от Техническия следствен корпус на колумбийската прокуратура с подкрепата на Военноморските сили на страната и американската Агенция за борба с наркотиците (DEA). Двамата са оставени на разположение на колумбийската прокуратура.„Олег Хазов и Виталий Жикарев са задържани с цел екстрадиция по искане на съд от Източния окръг на Луизиана за престъпления, свързани с наркотрафик“, съобщи колумбийската прокуратура.
Според прокуратурата американското разследване свързва двамата с транснационална мрежа, в която са участвали граждани на Колумбия и европейски държави. За групата се твърди, че е действала по Атлантическото крайбрежие и в района на залива Ураба, откъдето изпращала големи количества кокаин към Съединените щати и Европа.
По версията на разследването Хазов е координирал логистиката на пратките. На Жикарев се приписва ролята по осигуряването и преустройването на ветроходни лодки, както и по организирането на екипажите им. Кокаинът предполагаемо е доставян от Богота и Меделин до различни точки по карибското крайбрежие, където товарите били укривани във ветроходните съдове.
Колумбийската прокуратура посочва, че двамата са свързани с пратка от 77 килограма кокаин, открита от американските власти на 25 май 2025 г. в Метери, щата Луизиана. Американските власти твърдят, че товарът е част от същата схема.
След задържанията Колумбия ще уведоми САЩ по дипломатически път. Следва американската страна официално да внесе искане за екстрадиция, свързано с обвинения за трафик, производство или притежание на наркотични вещества и престъпен сговор.
На този етап двамата са задържани и заподозрени, а вината им не е установена с влязла в сила присъда.
Източници: semana.com, eluniversal.com.co, prisaradioco-caracol-colombia-staging.web.arc-cdn.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наблюдател
Коментиран от #6
06:09 07.11.2026
3 Наркомански
06:15 07.11.2026
4 Йотова
06:16 07.11.2026
5 Тутракан
06:18 07.11.2026
6 Подробно
До коментар #2 от "Наблюдател":Значи руски агентки на ФСБ ще прилъжат двама американци на по 80 с обещания за секс услуги и много любов. ФСБ ще ги арестува и ще им лепнат обвинение, че са воювали като наемници за ВСУ и ще ги обменят за наркотрафиканти.
Това е схемата.
06:20 07.11.2026
7 Иван
06:37 07.11.2026