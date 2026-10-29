Скопие: България се превръща в убежище за бегълци

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски определи като непристойно държава от Европейския съюз да се превръща в убежище за лица, избягали от страната си или срещу които се водят съдебни производства. Коментарът му е свързан със случая на Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство.

„Непристойно е държава членка на Европейския съюз да се превръща в убежище за лица, избягали от страната си“, заяви Муцунски.

Той посочи, че Северна Македония очаква държавите членки на ЕС да спазват най-високите стандарти, свързани с върховенството на закона. По думите му Скопие няма интерес да се превръща в част от политическия спор в България, който според него е свързан и с президентските избори.

Казусът с Ива Михайлова

Михайлова е подсъдима в Северна Македония по дело за катастрофа с един загинал. Тя се прибра в България през октомври, въпреки наложената ѝ забрана да напуска страната. На 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а властите в Северна Македония поискаха международното ѝ издирване с цел арест и екстрадиция.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че на 13 октомври в 19:38 часа е получило чрез Интерпол – Скопие искане за международно издирване. Българските власти не са предприели действия за установяване на местонахождението на Михайлова в страната, а към момента за нея няма издаден червен бюлетин на Интерпол.

Българската позиция

Софийската градска прокуратура определи евентуалната екстрадиция на Михайлова като недопустима. Като мотиви бяха посочени българското ѝ гражданство и необходимостта от лечение заради влошеното ѝ здравословно състояние. Жената е настанена в болница „Пирогов“, а защитата ѝ заяви, че делото в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие чрез видеоконферентна връзка.

Следващото заседание по делото в Основния съд в Кочани е насрочено за 9 ноември. До окончателно съдебно решение Михайлова се ползва с презумпцията за невиновност.

Източници: news.bg, btvnovinite.bg