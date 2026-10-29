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Скопие: България се превръща в убежище за бегълци

Скопие: България се превръща в убежище за бегълци

29 Октомври, 2026 20:20 639 19

  • тимчо муцунски-
  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • екстрадиция-
  • върховенство на закона

Външният министър на Северна Македония коментира случая с Ива Михайлова и заяви, че Скопие очаква върховенството на закона да бъде спазвано

Скопие: България се превръща в убежище за бегълци - 1
Снимка: МВР- Северна Македония
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски определи като непристойно държава от Европейския съюз да се превръща в убежище за лица, избягали от страната си или срещу които се водят съдебни производства. Коментарът му е свързан със случая на Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство.

„Непристойно е държава членка на Европейския съюз да се превръща в убежище за лица, избягали от страната си“, заяви Муцунски.

Той посочи, че Северна Македония очаква държавите членки на ЕС да спазват най-високите стандарти, свързани с върховенството на закона. По думите му Скопие няма интерес да се превръща в част от политическия спор в България, който според него е свързан и с президентските избори.

Казусът с Ива Михайлова

Михайлова е подсъдима в Северна Македония по дело за катастрофа с един загинал. Тя се прибра в България през октомври, въпреки наложената ѝ забрана да напуска страната. На 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а властите в Северна Македония поискаха международното ѝ издирване с цел арест и екстрадиция.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че на 13 октомври в 19:38 часа е получило чрез Интерпол – Скопие искане за международно издирване. Българските власти не са предприели действия за установяване на местонахождението на Михайлова в страната, а към момента за нея няма издаден червен бюлетин на Интерпол.

Българската позиция

Софийската градска прокуратура определи евентуалната екстрадиция на Михайлова като недопустима. Като мотиви бяха посочени българското ѝ гражданство и необходимостта от лечение заради влошеното ѝ здравословно състояние. Жената е настанена в болница „Пирогов“, а защитата ѝ заяви, че делото в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие чрез видеоконферентна връзка.

Следващото заседание по делото в Основния съд в Кочани е насрочено за 9 ноември. До окончателно съдебно решение Михайлова се ползва с презумпцията за невиновност.

Източници: news.bg, btvnovinite.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬🤝🇺🇦

    8 5 Отговор
    Добро е момето как да не му дадеш убежище 🙂

    Коментиран от #9, #10

    20:22 29.10.2026

  • 2 ооч

    8 1 Отговор
    , бъдещи албанци, бивши българи , и със мераци да са сърби.Тъжна работа.

    20:24 29.10.2026

  • 3 Европеец

    6 2 Отговор
    Много ми се струва, че заглавието е вярно..... Въобще тъжна работа в бг територията..... Интересно Какво мислят родителите на убитите деца от катастрофи в бг територията за казуса са македончето Ива....

    Коментиран от #14

    20:29 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 обективен

    5 3 Отговор
    А аз си мисля ,че МЪКАдония , и в африканският съюз няма да е вземат !!

    20:30 29.10.2026

  • 6 Няма ли

    5 3 Отговор
    Все пак да научим какво точно е влошено в здравословното състояние на тази госпожа ?Видимо няма признаци за това.И няма нужда от позоваване на медицинска тайна , щом България е замесена в пореден международен скандал.

    20:30 29.10.2026

  • 7 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Бегълци от Украйна колкото искаш. Дори гласуват на изборите за Президент в България.

    20:32 29.10.2026

  • 8 Криминална хроника

    4 3 Отговор
    Македонците са прави.Българско гражданство не те прави недосегаем.Язък за българските борци за правда ,преследвани и избити заради любовта към свободата и отечеството.

    20:32 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Двусмислено

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬🤝🇺🇦":

    изказване, неодобрявам !

    20:37 29.10.2026

  • 11 Срам

    1 2 Отговор
    Внимавайте как коментирате.Ако сте против Ивето,лошо.

    20:37 29.10.2026

  • 12 Справедливо

    1 2 Отговор
    Ива е жертва.Господ ще я пази.

    20:39 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Маке

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Щом е така, 3000 регистрирани българи в С Македония да се пръждосват и македонското им гражданство да бъде отнето

    20:40 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тенденциозно

    1 1 Отговор
    отношение към Ива в РСМ само заради българското й гражданство, нямат думата!

    20:41 29.10.2026

  • 18 Хаха

    0 0 Отговор
    Балканиада...

    20:47 29.10.2026

  • 19 Сиси нежното

    1 0 Отговор
    Бай Ставри каза да гласуваме за говорителката от бнт,пуска от зандана наркодилъри

    20:50 29.10.2026

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