Скопие: България се превръща в убежище за бегълци

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски определи като непристойно държава от Европейския съюз да се превръща в убежище за лица, избягали от страната си или срещу които се водят съдебни производства. Коментарът му е свързан със случая на Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство.
Той посочи, че Северна Македония очаква държавите членки на ЕС да спазват най-високите стандарти, свързани с върховенството на закона. По думите му Скопие няма интерес да се превръща в част от политическия спор в България, който според него е свързан и с президентските избори.
Казусът с Ива Михайлова
Михайлова е подсъдима в Северна Македония по дело за катастрофа с един загинал. Тя се прибра в България през октомври, въпреки наложената ѝ забрана да напуска страната. На 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а властите в Северна Македония поискаха международното ѝ издирване с цел арест и екстрадиция.
Министерството на вътрешните работи съобщи, че на 13 октомври в 19:38 часа е получило чрез Интерпол – Скопие искане за международно издирване. Българските власти не са предприели действия за установяване на местонахождението на Михайлова в страната, а към момента за нея няма издаден червен бюлетин на Интерпол.
Българската позиция
Софийската градска прокуратура определи евентуалната екстрадиция на Михайлова като недопустима. Като мотиви бяха посочени българското ѝ гражданство и необходимостта от лечение заради влошеното ѝ здравословно състояние. Жената е настанена в болница „Пирогов“, а защитата ѝ заяви, че делото в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие чрез видеоконферентна връзка.
Следващото заседание по делото в Основния съд в Кочани е насрочено за 9 ноември. До окончателно съдебно решение Михайлова се ползва с презумпцията за невиновност.
Източници: news.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬🤝🇺🇦
Коментиран от #9, #10
20:22 29.10.2026
2 ооч
20:24 29.10.2026
3 Европеец
Коментиран от #14
20:29 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 обективен
20:30 29.10.2026
6 Няма ли
20:30 29.10.2026
7 Сатана Z
20:32 29.10.2026
8 Криминална хроника
20:32 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Двусмислено
До коментар #1 от "🇧🇬🤝🇺🇦":изказване, неодобрявам !
20:37 29.10.2026
11 Срам
20:37 29.10.2026
12 Справедливо
20:39 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Маке
До коментар #3 от "Европеец":Щом е така, 3000 регистрирани българи в С Македония да се пръждосват и македонското им гражданство да бъде отнето
20:40 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тенденциозно
20:41 29.10.2026
18 Хаха
20:47 29.10.2026
19 Сиси нежното
20:50 29.10.2026