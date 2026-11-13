Новини
Свят »
САЩ »
Танкер се сблъска с речен круизен кораб край Ню Орлиънс

Танкер се сблъска с речен круизен кораб край Ню Орлиънс

13 Ноември, 2026 22:10 311 3

  • ню орлиънс-
  • луизиана-
  • речен круизен кораб-
  • танкер-
  • спасителна операция

На борда на круизния съд е имало приблизително 150 души, съобщава цитиран от Fox 8 източник. Спасителни екипи провеждат операция по вода

Танкер се сблъска с речен круизен кораб край Ню Орлиънс - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Танкер се е сблъскал с речен круизен кораб край пристанището на Ню Орлиънс, щата Луизиана. След удара круизният съд е започнал да поема вода, а на място е започнала спасителна операция, съобщава BNO News.

Fox 8 цитира източник, според когото на борда на речния кораб е имало приблизително 150 души. Към момента няма потвърдени официални данни за броя на загиналите или пострадалите. Не е съобщено и какво е състоянието на двата съда след сблъсъка.

Аварийни екипи провеждат спасителни действия по река Мисисипи. В съобщение, разпространено чрез NOLA Ready, гражданите бяха призовани: „Избягвайте района и оставете екипите да работят. Следват актуализации.“

Причината за инцидента все още не е установена. Не са съобщени подробности за хода на плаването или за евентуални повреди по танкера. Спасителната операция продължава, като се очакват нови данни за хората на борда и последствията от сблъсъка.

Източници: fox8live.com, wdsu.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ