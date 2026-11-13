Танкер се сблъска с речен круизен кораб край Ню Орлиънс

Танкер се е сблъскал с речен круизен кораб край пристанището на Ню Орлиънс, щата Луизиана. След удара круизният съд е започнал да поема вода, а на място е започнала спасителна операция, съобщава BNO News.

Fox 8 цитира източник, според когото на борда на речния кораб е имало приблизително 150 души. Към момента няма потвърдени официални данни за броя на загиналите или пострадалите. Не е съобщено и какво е състоянието на двата съда след сблъсъка.

Аварийни екипи провеждат спасителни действия по река Мисисипи. В съобщение, разпространено чрез NOLA Ready, гражданите бяха призовани: „Избягвайте района и оставете екипите да работят. Следват актуализации.“

Причината за инцидента все още не е установена. Не са съобщени подробности за хода на плаването или за евентуални повреди по танкера. Спасителната операция продължава, като се очакват нови данни за хората на борда и последствията от сблъсъка.

Източници: fox8live.com, wdsu.com