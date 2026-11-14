Половин милион посрещнаха папа Лъв XIV в Чиклайо

Около половин милион души посрещнаха папа Лъв XIV в Чиклайо, Перу, където той служи като епископ преди избора си за глава на Католическата църква. Вярващите се събраха в района Пампас де Пиментел за открита литургия, въпреки температурите над 30 градуса по Целзий още преди обяд.

Според АФП войници са раздавали вода, а пожарникари са охлаждали поклонниците преди богослужението. Семейства са оставяли автомобилите си и са вървели с часове през праха и пясъка, за да видят бившия си епископ.

„Каква радост е да се върна в Чиклайо! Благодаря ви за вашата обич, подкрепа и молитви – особено за здравето ми в това време на изпитание, което с Божията помощ преодолявам“, каза папата.

Оценките за мащаба на посрещането се различават. В подадения материал се посочва, че около един милион души са се подредили по улиците на града. Асошиейтед прес съобщи, че Ватиканът е оценил на над 1,5 милиона броя на хората, дошли да приветстват Лъв XIV в северната част на Перу.

Завръщане на бившия епископ

Лъв XIV, роден в Съединените щати като Робърт Франсис Прево, има и перуанско гражданство. Той ръководи епархията на Чиклайо от 2015 до 2023 г., а в първата си реч като папа от балкона на базиликата „Свети Петър“ се обърна на испански към „обичаната Епархия на Чиклайо“.

В града неговият образ се вижда по стенописи, банери, тениски и сувенири. Генералният викарий на епархията Хорхе Виегас заяви пред АФП, че Прево е оставил „значителна следа“ със своята близост до хората и действията си в трудни моменти.

По време на наводнения и пандемията от COVID-19 бъдещият папа е посещавал бедни общности. Жители разказват, че е носел гумени ботуши и е газил във водата, за да помага на семейства, останали в беда.

В Чиклайо Лъв XIV посети параклиса „Свети Оскар Ромеро“, за чието възстановяване е помогнал като епископ. Срещна се и със стари приятели, сред които Ектор Камачо. Неговата дъщеря Милдред е кръщелница на папата.

Послание за науката и бедността

В местен католически университет папата говори за границите на човешкото битие. Той предупреди, че научният напредък не трябва да се превръща в привилегия само за богатите, които търсят начин да победят болестта, стареенето и смъртта.

„Научният прогрес не бива да се бърка с привилегия за милионери, търсещи безсмъртие, докато цели народи страдат от бедност и потисничество“, подчерта Лъв XIV.

Посещението в Чиклайо е част от обиколката на папата в Южна Америка. Следващите спирки в Перу са Куско, разположен на над 3400 метра надморска височина, и Каляо, където като епископ Прево е раздавал храна и помощ на уязвими общности.

Източници: bgnes.bg, afp.com, apnews.com