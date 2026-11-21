Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси централната част на Перу и беше усетено в голяма част от страната, включително в столицата Лима. По данни на Геофизичния институт на Перу трусът е регистриран в 19:09 ч. местно време в петък, а епицентърът е бил на около 30 километра северозападно от град Хунин, на дълбочина 129 километра.

Американската геоложка служба също е определила магнитуд 6,7, но е отчела дълбочина от 108 километра. Германският изследователски център по геонауки е оценил силата на земетресението на 6,8.

Според Националния институт за гражданска защита на Перу един човек е пострадал в централната част на Лима. В департамента Хунин са засегнати най-малко 35 жилища и болнична сграда.

Свлачища прекъснаха движението

Земетресението е причинило прекъсвания на електрозахранването в няколко населени места. Свличания на скални маси са затруднили движението по пътища в департаментите Хунин, Уануко и Паско. Свлачища са регистрирани и по крайбрежния път „Коста Верде“ в Лима.

Много жители на столицата са напуснали домовете си, а депутати са излезли от сградата на парламента. Силни колебания са усетени и в районите Чанчамайо и Оксапампа.

Перуанските военноморски власти и Тихоокеанският център за предупреждение за цунами са съобщили, че няма опасност от цунами.

В 00:12 ч. местно време в събота в същия район е регистриран последващ трус с магнитуд 5,0. Властите продължават оценката на щетите, като данните за засегнатите сгради и инфраструктура се очаква да бъдат актуализирани.

Перу е разположено в Тихоокеанския огнен пръстен – една от най-активните сеизмични зони в света. Земетресенията там са свързани основно с подпъхването на океанската плоча Наска под Южноамериканската плоча.

Източници: news.bg