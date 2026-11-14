Протести във Франция срещу инфлацията и полицейски закон

Хиляди французи излязоха на улиците в Париж и други градове с искания за по-високи доходи, ограничаване на поскъпването и оттегляне на законопроект, свързан с употребата на оръжие от полицията. В столицата протестът се проведе за пета поредна събота, като сред участниците имаше представители на движението „Жълтите жилетки“, ученици, синдикалисти и активисти за защита на правата.

На площад „Република“ демонстранти скандираха „Няма правосъдие – няма мир!“. Сред протестиращите беше Бенжамен Бол от движението „Жълтите жилетки“. „Правителството ни подхвърли само трохи, а ние искаме цялата пекарна“, заяви той.

Спор за правомощията на полицията

Законопроектът предвижда полицаите, които използват оръжието си, да се ползват с презумпция за законна самоотбрана. Поддръжниците му, сред които е и партията на Марин льо Пен, твърдят, че новите правила са необходими, за да не бъде полицията и жандармерията автоматично подозирана в употреба на непропорционална сила.

Правозащитници и участници в протестите обаче смятат, че промяната може да затрудни разследванията срещу служители на реда. Те я определят като възможен „лиценз за убиване“ в страна, където според тях случаите на предполагаема полицейска бруталност рядко стигат до наказателен съд.

„Страхуваме се, когато идваме на протест, а ако безнаказаността им се засили, страхът ни само ще нарасне“, каза 20-годишният виолончелист Адриен, който участва в доброволчески оркестър. По думите му основният повод за демонстрацията е именно законопроектът. Предходния месец подобна група протестиращи музиканти е била атакувана със сълзотворен газ.

Недоволство от доходите и цените

В Тулуза участничката Кенза заяви, че репресиите срещу протестиращите са неприемливи, особено когато засягат деца. Юристи са посочили, че полицейското насилие при последните протести е довело до травми на ръце, крака и очи.

Според властите около 146 000 души са участвали в демонстрациите в цяла Франция предходната събота. Това е значително по-малко в сравнение със синдикалния протест в четвъртък, когато по официални данни по улиците са излезли над половин милион души. Синдикатите обаче посочват по-висока численост на своите акции.

Протестите са част от продължило седмици социално напрежение, което се развива повече от година преди президентските избори във Франция. Синдикатите са насрочили нов ден на стачки във вторник, след като са отхвърлили обещанието на правителството за увеличение на минималната работна заплата с 0,6 процента. Те определиха предложението като „трохи“.