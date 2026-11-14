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Trump Media е изправена пред дълг от 1 млрд. долара

Trump Media е изправена пред дълг от 1 млрд. долара

14 Ноември, 2026 18:45 2 005 4

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Притежателите на конвертируеми облигации могат да поискат плащане в брой на 30 ноември. Спадът на биткойна и акциите ограничава възможностите на компанията

Trump Media е изправена пред дълг от 1 млрд. долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Trump Media & Technology Group, компанията зад платформата Truth Social, е изправена пред възможно плащане до около 1 млрд. долара в брой на 30 ноември. Притежателите на конвертируемите облигации могат да поискат обратно изкупуване на номиналната стойност на дълга плюс натрупаната лихва.

В тримесечния си отчет компанията предупреждава, че може да не разполага с достатъчно средства или достъп до финансиране, за да изпълни задължението, ако всички облигационери упражнят това право. Облигациите са с падеж през 2028 г., но договорът позволява предсрочно изкупуване по искане на кредиторите.

Биткойнът остава основният финансов ресурс

Към 30 септември Trump Media е разполагала с 182 млн. долара в брой, 31 млн. долара ограничени парични средства и 211 млн. долара краткосрочни инвестиции. Общите финансови активи са били около 2,3 млрд. долара, като приблизително 1,7 млрд. долара са били вложени в биткойн и свързани с него активи.

Компанията е държала около 15 649 биткойна, от които приблизително 11 385 са били предоставени като обезпечение по програмата ѝ за управление на доходността. В последваща операция Trump Media е продала 13 597 биткойна за около 1,1 млрд. долара и е използвала 750 млн. долара от постъпленията за пълното погасяване на обезпечени с биткойн заеми.

Това намалява един от непосредствените източници на кредитен натиск, но не премахва задължението към притежателите на конвертируемите облигации. Компанията не е обявила, че ще използва конкретно останалите си биткойни за плащането на 30 ноември.

Печалбата е свързана основно с пазарните оценки

За третото тримесечие Trump Media отчита приходи от 2,97 млн. долара и нетна печалба от около 409,7 млн. долара. Финансовият резултат обаче е подкрепен основно от нереализирани печалби при цифровите активи и ценните книжа. Коригираната EBITDA, която изключва определени непарични позиции, е отрицателна в размер на 12,3 млн. долара.

Компанията е използвала 28,4 млн. долара парични средства за оперативната си дейност през първите девет месеца на годината. Така стойността на биткойна остава решаваща за баланса ѝ, въпреки че основната медийна дейност генерира сравнително ограничени приходи.

Ръководството търси комбинация от кеш и кредит

„Текущото ни виждане е да използваме комбинация от налични средства и кредит, за да погасим облигациите“, заяви междинният главен изпълнителен директор Кевин Макгърн по време на разговора с инвеститори. Той добави, че Trump Media засега не е склонна да емитира допълнителни акции и иска да запази възможно най-голяма част от биткойн активите си, за да продължи стратегията си за доходност и да изчака възстановяване на актива.

Към последните пазарни данни биткойнът се търгува около 65 331 долара, а акциите на Trump Media са около 4,64 долара. При тези нива продажба на цифрови активи би осигурила ликвидност, но би намалила биткойн резервите на компанията, докато ново акционерно финансиране би довело до размиване на дела на съществуващите инвеститори.

Източници: ft.trib.al, investing.com, coindesk.com


САЩ
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