Тръмп следи междинните избори от Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп следи резултатите от междинните избори от Източната зала на Белия дом, където е организиран прием за изборната нощ. Към него са се присъединили членове на кабинета и политически съветници.

„Президентът Тръмп, членове на кабинета и политически съветници са се събрали в Източната зала на Белия дом за прием, на който следят резултатите от изборите, докато те бъдат обявявани“, заяви представител на президента.

Гласуването определя състава на целия 435-членен състав на Камарата на представителите и на 35 от 100-те места в Сената. Републиканците влизат във вота с 219 места в долната камара срещу 214 за демократите, като две места са вакантни. За мнозинство демократите трябва да спечелят най-малко три места.

В Сената разликата е по-голяма. Демократите трябва да вземат четири места, за да поемат контрола над горната камара. Ранните прогнози и анализи сочат, че партията може да си върне Камарата на представителите, а при по-силен резултат - и контрола над целия Конгрес. В началните часове след затварянето на избирателните секции обаче нито една от двете камари не е определена окончателно.

Резултатът може да промени последните две години от мандата

Контролът над Конгреса ще има пряко значение за законодателната програма на Тръмп през втората половина на президентския му мандат. Демократическо мнозинство в Камарата би дало на партията контрол над комисиите, правомощия за призоваване на свидетели и по-широки възможности за разследвания на действията на администрацията. Това не би отстранило правото на президента да налага вето, но би затруднило прокарването на законодателни инициативи на Белия дом.

Изборите се провеждат на фона на ниска обществена оценка за работата на президента и на конкурентни битки в щати, които Тръмп спечели на президентските избори през 2024 г. Според CBS News ранните изходни проучвания показват одобрение за президента от 38%, което би било най-ниският резултат за действащ президент на междинни избори в съвременните сравнения, посочени от медията.

Акциите на Trump Media поевтиняха в извънборсовата търговия

Пазарът реагира колебливо на първите изборни резултати. Акциите на Trump Media & Technology Group, компанията зад социалната мрежа Truth Social, затвориха борсовата сесия на 3 ноември на цена от 5,95 долара. След това котировката спадна до 5,88 долара в извънборсовата търговия, показват данните на Yahoo Finance.

В отделен междинен отчет, цитиран в информацията за движението на книжата, акциите са били на ниво 5,55 долара. Това представлява спад от 1,94% спрямо цената при затварянето на 2 ноември и понижение от 6,72% спрямо края на търговията на 3 ноември.

Следващите часове ще покажат дали ранните прогнози за промяна на баланса в Конгреса ще се потвърдят. При близки надпревари окончателното разпределение на местата може да остане неясно и след изборната нощ.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, finance.yahoo.com